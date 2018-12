MOURINHO DAT AFARA DE UNITED | Coincidenta incredibila pentru Mourinho! Este a 3-a oara cand pateste asta! Ce i-a facut Klopp

Jose Mourinho nu mai este managerul lui Manchester United! Anuntul oficial a fost facut astazi, pe 18 decembrie. Culmea, portughezul a fost demis de la Chelsea pe 17 decembrie. Insa coincidentele nu se opresc aici! Este a 3-a oara cand Mourinho este dat afara dupa infrangeri umilitoare contra lui Jurgen Klopp!

Prima data s-a intamplat in 2013 - Mourinho a plecat de la Real Madrid la o luna dupa ce a fost invins cu 4-1 de catre Borussia Dortmund cu Klopp la carma. Doi ani mai tarziu, Mourinho o parasea pe United la o luna dupa o infrangere cu 3-1 in fata lui Liverpool pe Stamford Bridge.

Acum, demiterea lui Mourinho vine dupa o infrangere cu 3-1 dupa o partida extrem de slaba facuta de Manchester United in care Liverpool a avut 36 de suturi la poarta - record absolut negativ pentru United in era Premier League.

17/12/2015: José Mourinho is sacked by Chelsea.

18/12/2018: José Mourinho is sacked by Manchester United.

Not the most wonderful time of the year for some. ???? pic.twitter.com/OrGBG9Z8Bx