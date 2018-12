"Piti, Piti, nu-i lasa!" :)) Umilinta suprema pentru Mourinho pe Anfield! Ce i-au strigat fanii lui Liverpool la finalul meciului

Liverpool a invins-o cu 3-1 pe Manchester United si a revenit pe primul loc in Premier League, cu un punct peste Manchester City.

Pentru prima data dupa 5 ani, Liverpool a reusit sa o invinga in campionat pe Anfield pe marea rivala, Manchester United. Intrat in minutul 70, Shaqiri a reusit o dubla in minutele 73 si 80 ce au adus victoria echipei lui Jurgen Klopp. Mane si Lingard marcasera in prima repriza.

Cu aceasta victorie, Liverpool a revenit pe primul loc si are 19 puncte peste Manchester United dupa 17 etape disputate - este cea mai mare diferenta de puncte intre cele 2 echipe in favoarea lui Liverpool din ultimii 46 de ani! Mourinho a recunoscut dupa partida ca United nu mai are sanse la titlu.

Man United a incasat deja in acest sezon 29 de goluri in Premier League, mai mult decat in fiecare din ultimele 2 sezoane! In acest punct al sezonului, United are cea mai slaba aparare din ultimii 55 de ani!

In finalul meciului, Mourinho a avut parte de un mesaj din partea fanilor lui Liverpool ce a adus aminte de duelurile dintre Steaua si Dinamo pe vremea lui Piturca! Atunci cand fanii stelisti ii strigau "Piti, Piti, lasa-ne" iar dinamovistii raspundeau cu "Piti, Piti, nu-i lasa!" Acum, fanii lui Liverpool au cantat secunde bune: "Don't sack Mourinho" ("Nu-l dati afara pe Mourinho"). Mourinho nu mai pierduse pe Anfield din 2007 in Premier League.