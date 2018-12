"Nu mai pot! Am obosit uitandu-ma la el!" Declaratie fabuloasa a lui Mourinho la adresa unui jucator de la Liverpool, dupa ce United a pierdut derbyul

Liverpool a batut-o cu 3-1 pe Manchester United, pe Anfield, in marele derby din Premier League.

Liverpool a invins-o pe marea rivala Manchester United cu 3-1, cu golurile lui Mane si Shaqiri (dubla), si a revenit pe primul loc al Premier League. Pentru United a marcat Lingard, dupa o gafa a lui Alisson, dar nu a fost indeajuns.

La final, Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a spus ca este in al noualea cer.

"Sunt in al noualea cer! Baietii mei au jucat fantastic in aceasta seara. Momentul in care l-am introdus pe Shaqiri n-a fost chiar rau. Aveam nevoie de cineva care sa marcheze. A fost un mix intre lupta si fotbal de calitate impotriva unui adversare de top. United nu a vrut sa joace defensiv, dar nu am lasat-o noi sa faca altceva", a spus Klopp.

Mourinho: "Am obosit urmarindu-l pe Robertson"

Jose Mourinho a recunoscut superioritatea lui Liverpool.

"Echipa mai buna a castigat, dar a facut-o intr-un moment in care nu era mai buna decat noi. Ei erau echipa mai puternica, dar noi am primit niste goluri asa cum le-am primit...



A fost o diferenta de atitudine, ei au fost mai puternici la pressing si pe tranzitie. Liverpool a fost rapida si agresiva. In primele 20 de minute nici nu ne-au lasat sa respiram. Inca mai sunt obosit dupa ce l-am vazut pe Robertson cum facea sprinturi de 100 de metri din minut in minut.



Apoi au venit cele doua goluri usoare ale lui Shaqiri, cu ajutorul devierilor. Daca vorbim despre noroc, vorbim despre cele doua goluri ale lui Liverpool", a spus Mourinho.