Mourinho face transferul iernii: 100 de milioane pentru un fundas necunoscut! Lovitura data lui City

Jose Mourinho si-a gasit fundasul mult dorit.

Manchester United are un sezon catastrofal, iar Jose Mourinho a acuzat lipsa de transferuri din linia de fund. Sefii sai au cedat si sunt gata sa-i acorde buget nelimitat pentru transferuri in aceasta iarna. Pe 6 in acest moment, United inca mai spera la locul 4 si calificarea in Champions League.

Potrivit Mirror, United plateste 100 de milioane de euro pentru transferul fundasului Tanguy Ndombele de la Lyon, jucator dorit si de Tottenham si Manchester City. Presedintele celor de la Lyon a anuntat deja ca a refuzat oferte de 50 de milioane de euro pentru noul star din fotbalul francez.

Lyon l-a adus in vara pe Ndombele de la Amiens, dupa ce l-a cumparat cu 25 de milioane de euro si l-a lasat sa joace acolo in sezonul trecut.

Ndombele are 21 de meciuri jucate in acest sezon, 2 goluri si 4 pase decisive.

Cota lui Tanguy Ndombele e de 35 de milioane de euro pe transfermarkt.de in acest moment.