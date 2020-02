Manchester United si-a luat atacant, dar refuza sa mearga in cantonament cu echipa! Motivul este INCREDIBIL

Manchester United se confrunta in continuare cu probleme de lot.

"Diavolii" l-au transferat pe ultima suta de metri a perioadei de transferuri pe Odion Ighalo, atacant care a mai evoluat in Premier League pentru Watford.

Manchester United merge in Spania pentru o scurta perioada de pregatire, insa noua achizitie refuza sa plece alaturi de echipa. Motivul invocat de jucator este ca ar putea fi blocat apoi sa mai revina in Anglia, din cauza coronavirusului. Ighalo s-a transferat la Manchester de la Shanghai Shenhua, China, iar autoritatile din Marea Britanie vor sa impuna noi masuri extrem de drastice. Cei care au fost in China recent si vor sa revina in Marea Britanie nu vor mai putea avea acces sa treaca granita.

"Ighalo va ramane la Manchester intr-un program de antrenament personal. Este pur si simplu o masura de precautie, deoarece situatia continua sa fie monitorizata", au spus oficialii clublui.

"Odion va ramane la Manchester, pentru ca a ajuns in China in ultimele 14 zile. Din cauza situatiei din China, nu suntem sigur daca i-ar fi permis sa se intoarca in Anglia daca va pleca din nou din tara. Asa ca ramane aici si va lucra cu un antrenor personal. Sigur ca i-ar fi placut sa fi venit cu jucatorii si sa-i cunoasca, dar am cazut de acord sa nu ne asumam acest risc", a spus si antrenorul echipei, Ole Gunnar Solskjaer.