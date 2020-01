E GATA! Manchester United face SUPER TRANSFERUL pe care l-a visat toata iarna! Cine vine pe Old Traford sa lupte pentru un loc de Liga Campionilor

Transferul lui Bruno Fernandes este aproape oficializat, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano. Acordul este total, atat intre cluburi, cat si intre jucator si Manchester United. Fernandes va zbura de la Lisabona in urmatoarele ore, pentru a efectua vizita medicala.

Sporting Lisabona va incasa in schimbul mijlocasului aproximativ 60 de milioane de euro.

Bruno Fernandes are 15 goluri si 14 pase decisive in 28 de meciuri pentru Sporting in acest sezon.

Mijlocasul portughez a venit la Sporting de la Sampdoria, in vara lui 2017, pentru 10 milioane de euro. In selectionata mare a Portugaliei are 19 aparitii, in care a reusit sa marcheze 2 goluri.

Bruno Fernandes to Manchester United, here we go!

Totally confirmed. The agreement has been reached with Sporting and the player will fly on next hours to Manchester to undergo his medical and to sign. ???? #MUFC #ManUnited #transfers

More details ⏩ https://t.co/MOwurDSZnI