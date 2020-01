Fanii lui Manchester United s-au dus peste Ed Woodward. Casa acestuia a fost vandalizata. Politia incearca identificarea faptasilor

Fanii lui United nu au mai putut suporta rezultatele slabe si s-au dus direct peste vice-presedintele executiv al echipei.

Un grup de suporteri furiosi ai lui Manchester United a mers acasa la Ed Woodward. Cei aproximativ 20 de fani au lansat fumigene si petarde in directia casei acestuia. In locuinta lui Woodward nu se afla nimeni, el fiind plecat impreuna cu familia.

Conform BBC, Manchester United a spus, prin intermediul unui comunicat, ca suporterii vor fi interzisi de pe stadion. In comunicat se arata si faptul ca faptasii vor fi actionati in judecata.

"Stim ca lumea fotbalului va fi alaturi de noi, in timp ce politia ii va indetifica pe autorii atacului. Una e sa iti exprimi parerea, iar alta e sa sa pui in pericol viata cuiva. Nu exista scuza pentru un astfel de lucru", a anuntat clubul.

Manchester United e pe locul 5 in Premier League, cu 33 de puncte mai putine decat Liverpool, iar suporterii il invinovatesc pe Ed Woodward. La ultimul meci de acasa, acestia le-au cerut conducatorilor sa plece de la echipa.

In 2010, un incident asemanator s-a produs in zona casei lui Wayne Rooney. Fotbalistul a spus in acea perioada ca vrea sa plece de pe Old Trafford. Suporterii au mers la el si l-au avertizat sa nu semneze cu rivalii de la Manchester City. Rooney a semnat atunci prelungirea contractului cu United si a ramas la club pana in 2017, cand a plecat la Everton.