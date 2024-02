Florin Prunea face praf un antrenor din Superliga României: ”Are o problemă”

Universitatea Craiova a făcut un nou pas greșit în lupta pentru locurile fruntașe din Superliga României. Oltenii au remizat cu FC Botoșani, scor 2-2.

După meci, Prunea a îndreptat armele spre antrenorul Ivaylo Petev (48 de ani). Fostul portar crede că bulgarul nu se poate face suficient de bine înțeles în fața elevilor săi.

Florin Prunea, despre Ivaylo Petev: ”Are o problemă”

Triplu campion al Bulgariei cu Ludogoreț Razgrad și fost selecționer al Bosniei, Petev a preluat echipa în luna noiembrie. De atunci a bifat 12 meciuri, reușind să câștige doar cinci dintre acestea.

”Dacă ai probleme de comunicare cu vestiarul și eu cred că are problema asta mare de tot, nu mai vorbim după aceea de tactică, sistem de joc.

E cea mai importantă problemă. Mi se pare că are o problemă de comunicare. Am văzut că la conferința de presă a vorbit bulgărește, acum am văzut că a vorbit în engleză.

Dar engleza lui, sî mă ierte Dumnezeu, este una foarte greu de înțeles. Mă pun în locul jucătorilor. Când ai translator, când vorbește el”, a spus Prunea, la Digi Sport.

După această partidă, Universitatea Craiova a ajuns la 39 de puncte după 26 de etape și poate fi depășită de Farul, dacă echipa lui Gică Hagi va câștiga în această etapă cu Sepsi OSK, în deplasare.

Oltenii rămân pe locul patru, la șase puncte distanță de următoarea clasată, CFR Cluj, și se pregătesc pentru duelul din următoarea etapă cu FC Voluntari.