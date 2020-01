Manchester United nu s-a inteles pentru transferul “Noului Rui Costa”. Negocierile se reiau saptamana viitoare

Pana acum, “diavolii rosii” l-au curtat fara succes pe cel mai interesant jucator din campionatul portughez.

Pe locul 5 in Premier League, la 5 puncte distanta de Chelsea, aflata pe ultima pozitie care duce in Champions League, si la 27 de puncte in spatele liderului Liverpool, care are si un meci mai putin disputat, esuata in Europa League, unde va intalni pe Club Brugge in “16”-imi, cu un meci greu contra lui Wolverhampton in FA Cup si aproape eliminata din League Cup de rivala Manchester City, dupa 1-3 in meciul tur, echipa lui Ole Gunnar Solskjaer incearca sa se intareasca in aceasta iarna, pentru a nu bifa un nou sezon ratat. Insa, principala tinta de la inceputului anului 2020, portughezul Bruno Fernandes, este departe de a ajunge pe Old Trafford.

Ed Woodward, vicepresedintele executiv al lui United, a negociat cu Frederico Varandas, presedintele lui Sporting Lisabona, la cladirea de birouri Mayfair din Londra. Dupa ce in vara anului trecut, portughezii au cerut 70 de milioane de lire sterline pentru fotbalistul lor, acum negocierile s-au sistat cu United oferind 50 de milioane de lire sterline, iar Sporting cerand cu 10 milioane mai mult, dar fiind de acord si cu un imprumut cu clauza de cumparare definitiva. Cel mai probabil, negocierile se vor relua dupa ce Sporting va juca partidele cu Benfica (17 ianuarie) si Sporting Braga (21 ianuarie), prima din campionat, a doua in Cupa Portugaliei.

Mijlocasul portughez, considerat de presa din tara natala “Noul Rui Costa”, mai este urmarit de Tottenham, Juventus, FC Barcelona si Atletico Madrid. In aceasta iarna, pe lista lui United se mai afla Donny van de Beek (Ajax), Sean Longstaff (Newcastle), Emre Can (Juventus), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Moussa Dembele (Ol. Lyon), Declan Rice (West Ham United), Jude Bellingham (Birmingham City), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Boubakary Soumare (Lille), James Maddison (Leicester) si Issa Diop (West Ham United).

Bruno Fernandes (25 ani) a jucat la Novara (2012-2013), Udinese (2013-2016), Sampdoria (2016-2017) si Sporting Lisabona (2017-prezent). In acest sezon, el are 24 de meciuri si 15 goluri in toate competitiile pentru „Leoes”. Fernandes are si 19 selectii si 2 goluri pentru nationala Portugaliei, fiind considerat, alaturi de Bernardo Silva, Joao Felix si Andre Silva, printre cei care vor umple golul lasat de Cristiano Ronaldo, dupa ce superstarul lusitan se va retrage.