UNITED este urmarita de GHINION! Puteau lua un jucator de la Ajax la JUMATATE de pret, iar acum ajunge la Real! "Transferul este 80% facut"

Manchester United este pe cale sa rateze un transfer pe care l-a refuzat in urma cu cateva luni.

"Diavolii" il vor pe Donny van de Beek, de la Ajax, la cateva luni dupa ce s-au retras din cursa pentru mijlocas din cauza ca olandezii cereau 20 de milioane de lire pentru el.

Conform Mirror Sport, jucatorul "lancierilor" este aproape de un transfer pe Santiago Bernabeu in vara, iar sursa citata scrie ca "transferul este 80% facut", in ciuda incercarilor lui United sa il fure pe mijlocasul olandez de sub nasul spaniolilor.

Madrilenii ar fi acceptat sa plateasca 46.8 milioane de lire pentru el. United ar fi putut sa il aiba pe tanarul jucator la mai bine de jumatate de pret inainte de inceperea noului sezon.

Agentul lui Van de Beek negocia cu oficialii lui United pentru a oficia mutarea, insa "diavolii" au decis sa se retraga pentru a obtine semnatura lui Paul Pogba.

In acest sezon, Van de Beek, a jucat 26 de meciuri in tricoul lui Ajax si a inscris 8 goluri. Cota de piata a mijlocasului se ridica la 55 de milioane de euro, conform Transfermarkt.