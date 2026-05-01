Dezvăluiri din interiorul vestiarului lui Manchester United despre conflictul dintre Cristiano Ronaldo și Ten Hag

O problemă majoră a fost refuzul sau incapacitatea atacantului de a participa la efortul defensiv cerut de banca tehnică. „Erik a încercat să-și impună stilul și de aceea a avut acel conflict cu Ronaldo tot timpul. I-am spus lui Erik, foarte devreme: «Ești tu sau el»” , a dezvăluit McClaren pentru The Athletic.

Steve McClaren , revenit în staff-ul tehnic al „diavolilor” după două decenii pentru a-l asista pe Erik ten Hag , a povestit cum relația dintre tehnician și Cristiano Ronaldo a ajuns într-un punct mort încă de la început. Potrivit fostului antrenor, olandezul a dorit să-și implementeze cu orice preț filosofia tactică, o decizie care a dus la o confruntare iminentă, de tipul „ori el, ori eu”.

Vestiarul s-a rupt în două tabere

Ronaldo a refuzat constant să pună în aplicare cerințele tactice venite din partea staff-ului tehnic.

„Ronaldo a fost, în general, în regulă. Dar el nu voia să facă munca pe care Erik o dorea de la el. Sau nu simțea că este capabil să o facă. Instrucțiunile fără minge erau: «Intră în centru, imediat ce te retragi ești primul la pressing, apoi o alergare dublă, uneori chiar triplă».

Este corect ca 11 jucători să atace și 11 să se apere. Nu 11 jucători să atace și 10 să se apere. De aceea i-am spus: «Trebuie să alergi, este simplu, Ronnie. Dacă nu o faci, nu joci»”, a adăugat fostul colaborator al lui Sir Alex Ferguson.

Deși alte echipe s-ar fi adaptat pentru a face loc unui jucător cu un asemenea statut, la Manchester United acest lucru a afectat direct coeziunea lotului, divizând jucătorii.

„Poate alți antrenori au încercat să se adapteze și să-l acomodeze pentru a scoate maximum de la el. Dar costul pentru echilibru a fost mare. Foarte probabil, jumătate de echipă spunea: «Noi credem că Ronnie are dreptate», în timp ce cealaltă jumătate: «Noi credem că Erik are dreptate»”, a mai transmis McClaren.