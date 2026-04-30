Ruptură definitivă între Leao și publicul de pe San Siro

Fanii lui AC Milan s-au declarat ofensați de faptul că Rafael Leao a declarat deschis că dorește să părăseacă clubul, tribuna scoțându-l de la inimă în ultima perioadă. Clubul a sesizat răceala instalată între public și vedeta echipei și vrea să-l vândă, în următoarea perioadă de mercato. De transferul său sunt interesate FC Barcelona, Galatasaray, Bayern Munchen, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Arsenal, Newcastle și Manchester United.

"Diavolii roșii" ar fi făcut deja primele mutări oficiale pentru aducerea sa, oferind un jucător la schimb (Marcus Rashford, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee) plus o sumă de bani, aproximativ 30 de milioane de euro. Lusitanul mai are contract cu Milan până în iulie 2028, iar în acest sezon a strâns 28 de prezențe și 10 goluri.

Este născut lângă Lisabona din părinți de origine africană

Rafael Alexandre da Conceicao Leao (26 de ani) este născut la Almada (Area metropolitana de Lisboa) din tată originar din Angola și mama provenită din Sao Tome și Principe și s-a format la juniorii cluburilor Amora FC, Foot 21 și Sporting Lisabona. La nivel de seniori a evoluat pentru Sporting B (2017-2018), Sporting Lisabona (2017-2018), Lille (2018-2019) și AC Milan (2019-2026). Are 43 de selecții și 5 goluri pentru naționala Portugaliei.

În palmaresul său se găseasc Serie A (2021-2022), Supercoppa Italiana (2024-2025), UEFA European U17 Championship (2016), finale de UEFA European U19 Championship (2017) și UEFA European U21 Championship (2021), UEFA Nations League (2024-2025), Serie A Awards - MVP (2021-2022), AIC Serie A Footballer of the Year (2022) și includerea în Squadra dell’anno AIC (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024). Poate juca ca extremă stânga, atacant central și atacant secund și este cotat la 65 de milioane de euro. A lansat un album de muzică împreună cu prietenul său Moise Kean, atacantul Fiorentinei.

