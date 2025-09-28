Manchester United i-a găsit înlocuitor lui Ruben Amorim! Nume surprinzător

Manchester United i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Ruben Amorim! Nume surprinzător Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ruben Amorim ar putea fi schimbat în următoarele săptămâni.

TAGS:
antrenorRuben AmorimManchester UnitedPremier League
Din articol

Manchester United are un start slab de sezon, iar Ruben Amorim este principalul om vizat de conducerea „Diavolilor Roșii”.

Formația de pe Old Trafford are doar două victorii în primele șase meciuri și au pierdut meciul cu Brentford din această etapă.

Înlocuitor surprinzător pentru Ruben Amorim

În urma înfrângerii cu 1-3 de pe terenul lui Brentford poziția lui Ruben Amorim este în pericol, iar șefii lui Manchester United deja îi caută un înlocuitor portughezului.

Numele despre care se vorbește este Gareth Southgate, fostul selecționer al Angliei, care a părăsit naționala după EURO 2024 și a fost timp de opt ani tehnicianul „Three Lions”.

Conform Goal.com, Southgate ar fi prima variantă de înlocuitor pentru Ruben Amorim.

Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător

Cu toate acestea, Ruben Amorim nu ia în calcul să plece de pe Old Trafford. Lusitanul încă speră că poate redresa situația:

"Niciodată nu sunt îngrijorat că aș putea să-mi pierd locul de muncă. Nu sunt genul acela de persoană. Această decizie nu îmi aparține. Eu pot doar să vă spun că voi face tot ce pot mai bine, în fiecare minut pe care îl petrec la Manchester United", a declarat Ruben Amorim, potrivit BBC.

ARTICOLE PE SUBIECT
&Icirc;ntrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. Diavolii se scufundă &icirc;n clasament
Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament
Brentford - Manchester United 3-1 | Ce meci! Gazdele au marcat &icirc;n 90+6 și au c&acirc;știgat la două goluri diferență
Brentford - Manchester United 3-1 | Ce meci! Gazdele au marcat în 90+6' și au câștigat la două goluri diferență
Fostul star al lui Manchester United riscă &icirc;nchisoarea dintr-un motiv incredibil!
Fostul star al lui Manchester United riscă închisoarea dintr-un motiv incredibil!
ULTIMELE STIRI
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Newcastle - Arsenal 1-1! &bdquo;Tunarii&rdquo; egalează
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Newcastle - Arsenal 1-1! „Tunarii” egalează
Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty &icirc;n Elche - Celta Vigo
Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty în Elche - Celta Vigo
Zi de foc &icirc;n Ligue 1! Angers - Brest 0-2, Lille - Lyon 0-1, Metz - Le Havre 0-0, Nice - Paris FC 1-1. Urmează Rennes - Lens
Zi de foc în Ligue 1! Angers - Brest 0-2, Lille - Lyon 0-1, Metz - Le Havre 0-0, Nice - Paris FC 1-1. Urmează Rennes - Lens
Dan Șucu primește vești bune!
Dan Șucu primește vești bune!
FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură &icirc;naintea duelului cu moldovenii! Echipele de start
FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură înaintea duelului cu moldovenii! Echipele de start
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Newcastle - Arsenal 1-1! &bdquo;Tunarii&rdquo; egalează

Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Newcastle - Arsenal 1-1! „Tunarii” egalează

Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty &icirc;n Elche - Celta Vigo

Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty în Elche - Celta Vigo

Zi de foc &icirc;n Ligue 1! Angers - Brest 0-2, Lille - Lyon 0-1, Metz - Le Havre 0-0, Nice - Paris FC 1-1. Urmează Rennes - Lens

Zi de foc în Ligue 1! Angers - Brest 0-2, Lille - Lyon 0-1, Metz - Le Havre 0-0, Nice - Paris FC 1-1. Urmează Rennes - Lens

Manchester United i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Ruben Amorim! Nume surprinzător

Manchester United i-a găsit înlocuitor lui Ruben Amorim! Nume surprinzător

Dan Șucu primește vești bune!

Dan Șucu primește vești bune!

FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură &icirc;naintea duelului cu moldovenii! Echipele de start

FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură înaintea duelului cu moldovenii! Echipele de start



Recomandarile redactiei
Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty &icirc;n Elche - Celta Vigo
Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty în Elche - Celta Vigo
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Newcastle - Arsenal 1-1! &bdquo;Tunarii&rdquo; egalează
Premier League, duminică de vis! ACUM pe VOYO: Newcastle - Arsenal 1-1! „Tunarii” egalează
FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură &icirc;naintea duelului cu moldovenii! Echipele de start
FCSB - Oțelul Galați, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Campioana tremură înaintea duelului cu moldovenii! Echipele de start
Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Cum arată echipa de start pentru meciul cu Oțelul
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Cum arată echipa de start pentru meciul cu Oțelul
Zi de foc &icirc;n Ligue 1! Angers - Brest 0-2, Lille - Lyon 0-1, Metz - Le Havre 0-0, Nice - Paris FC 1-1. Urmează Rennes - Lens
Zi de foc în Ligue 1! Angers - Brest 0-2, Lille - Lyon 0-1, Metz - Le Havre 0-0, Nice - Paris FC 1-1. Urmează Rennes - Lens
Alte subiecte de interes
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: &rdquo;Sunt dinamovist sută la sută!&rdquo;
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Imagini fantastice după ce Sporting Lisabona a c&acirc;știgat titlul cu numărul 20 &icirc;n Portugalia! Marile rivale Benfica și FC Porto sunt departe
Imagini fantastice după ce Sporting Lisabona a câștigat titlul cu numărul 20 în Portugalia! Marile rivale Benfica și FC Porto sunt departe
Nu l-a vrut Liverpool, dar a primit cea mai tare recomandare de la Jose Mourinho: &Icirc;mi place de el, e grozav!
Nu l-a vrut Liverpool, dar a primit cea mai tare recomandare de la Jose Mourinho: "Îmi place de el, e grozav!"
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR &icirc;n timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!