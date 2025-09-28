Manchester United i-a găsit înlocuitor lui Ruben Amorim! Nume surprinzător

Manchester United are un start slab de sezon, iar Ruben Amorim este principalul om vizat de conducerea „Diavolilor Roșii”.

Formația de pe Old Trafford are doar două victorii în primele șase meciuri și au pierdut meciul cu Brentford din această etapă.



Înlocuitor surprinzător pentru Ruben Amorim



În urma înfrângerii cu 1-3 de pe terenul lui Brentford poziția lui Ruben Amorim este în pericol, iar șefii lui Manchester United deja îi caută un înlocuitor portughezului.

Numele despre care se vorbește este Gareth Southgate, fostul selecționer al Angliei, care a părăsit naționala după EURO 2024 și a fost timp de opt ani tehnicianul „Three Lions”.

Conform Goal.com, Southgate ar fi prima variantă de înlocuitor pentru Ruben Amorim.