Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament

În urma acestui eșec, Manchester United va rămâne cel puțin pe locul 14 în Premier League. Managerul portughez Ruben Amorim a ajuns la 17 înfrângeri la cârma lui United, după 33 de meciuri oficiale disputate.



Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător



Cu toate acestea, Ruben Amorim nu ia în calcul să plece de pe Old Trafford. Lusitanul încă speră că poate redresa situația:



"Niciodată nu sunt îngrijorat că aș putea să-mi pierd locul de muncă. Nu sunt genul acela de persoană. Această decizie nu îmi aparține. Eu pot doar să vă spun că voi face tot ce pot mai bine, în fiecare minut pe care îl petrec la Manchester United", a declarat Ruben Amorim, potrivit BBC.



Manchester United a avut șansa egalării în minutul 76 al meciului cu Brentford, atunci când gazdele conduceau cu 2-1. Bruno Fernandes a irosit o lovitură de la 11 metri, iar în prelungiri gazdele au punctat pentru 3-1, prin Mathias Jensen.

