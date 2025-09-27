Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament

&Icirc;ntrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. Diavolii se scufundă &icirc;n clasament Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester United are parte de un start dezamăgitor de sezon. "Diavolii" au pierdut, sâmbătă, pe terenul lui Brentford, scor 1-3.

TAGS:
Manchester UnitedRuben Amorimbrentford
Din articol
  • Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în direct și în exclusivitate pe VOYO.

În urma acestui eșec, Manchester United va rămâne cel puțin pe locul 14 în Premier League. Managerul portughez Ruben Amorim a ajuns la 17 înfrângeri la cârma lui United, după 33 de meciuri oficiale disputate.

Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător

Cu toate acestea, Ruben Amorim nu ia în calcul să plece de pe Old Trafford. Lusitanul încă speră că poate redresa situația:

"Niciodată nu sunt îngrijorat că aș putea să-mi pierd locul de muncă. Nu sunt genul acela de persoană. Această decizie nu îmi aparține. Eu pot doar să vă spun că voi face tot ce pot mai bine, în fiecare minut pe care îl petrec la Manchester United", a declarat Ruben Amorim, potrivit BBC.

VIDEO Rezumatul meciului Brentford - Manchester United 3-1

Manchester United a avut șansa egalării în minutul 76 al meciului cu Brentford, atunci când gazdele conduceau cu 2-1. Bruno Fernandes a irosit o lovitură de la 11 metri, iar în prelungiri gazdele au punctat pentru 3-1, prin Mathias Jensen.

Clasament Premier League

Manchester United a adunat numai șapte puncte după primele șase etape ale sezonului. Și alte nume mari au pierdut sâmbătă. De exemplu, Liverpool a cedat pe terenul lui Crystal Palace, iar Brighton a învins-o pe Chelsea.

Clasamente oferite de Sofascore
ULTIMELE STIRI
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă &icirc;n &rdquo;Primvs Derby&rdquo;!
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!
Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid
Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid
Monaco, distrusă de Lorient, Ansu Fati salvează rușinea! Toulouse &ndash; Nantes ACUM, urmează PSG &ndash; Auxerre pe VOYO
Monaco, distrusă de Lorient, Ansu Fati salvează rușinea! Toulouse – Nantes ACUM, urmează PSG – Auxerre pe VOYO
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a &icirc;nscris gol după gol, iar Sunderland a c&acirc;știgat &icirc;n deplasare!
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă &icirc;n &rdquo;Primvs Derby&rdquo;!

Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!

Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid

Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid

Monaco, distrusă de Lorient, Ansu Fati salvează rușinea! Toulouse &ndash; Nantes ACUM, urmează PSG &ndash; Auxerre pe VOYO

Monaco, distrusă de Lorient, Ansu Fati salvează rușinea! Toulouse – Nantes ACUM, urmează PSG – Auxerre pe VOYO

&Icirc;ntrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. Diavolii se scufundă &icirc;n clasament

Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament

VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a &icirc;nscris gol după gol, iar Sunderland a c&acirc;știgat &icirc;n deplasare!

VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!

Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul

Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul



Recomandarile redactiei
Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid
Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă &icirc;n &rdquo;Primvs Derby&rdquo;!
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Răsturnare de situație la FCSB: Nu va face parte din lot!
Răsturnare de situație la FCSB: "Nu va face parte din lot!"
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a &icirc;nscris gol după gol, iar Sunderland a c&acirc;știgat &icirc;n deplasare!
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!
Alte subiecte de interes
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR &icirc;n timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Imagini fantastice după ce Sporting Lisabona a c&acirc;știgat titlul cu numărul 20 &icirc;n Portugalia! Marile rivale Benfica și FC Porto sunt departe
Imagini fantastice după ce Sporting Lisabona a câștigat titlul cu numărul 20 în Portugalia! Marile rivale Benfica și FC Porto sunt departe
Nu l-a vrut Liverpool, dar a primit cea mai tare recomandare de la Jose Mourinho: &Icirc;mi place de el, e grozav!
Nu l-a vrut Liverpool, dar a primit cea mai tare recomandare de la Jose Mourinho: "Îmi place de el, e grozav!"
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit &icirc;n Premier League!
Care Haaland? Hat-trick pentru istorie al lui Phil Foden la Manchester City și record stabilit în Premier League!
&bdquo;C&acirc;nd a fost ultima dată c&acirc;nd ai pariat?&rdquo; Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni&nbsp;
„Când a fost ultima dată când ai pariat?” Răspunsul fotbalistului din Premier League suspendat 8 luni 
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!