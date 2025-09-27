Brentford - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Meci complicat pentru trupa lui Ruben Amorim

Brentford - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 14:30! Meci complicat pentru trupa lui Ruben Amorim Premier League
Brentford - Manchester United este LIVE pe platforma VOYO, de la ora 14:30.

Partida Brentford - Manchester United, din etapa a șasea din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la 14:30 și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO.

Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro, dar și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Brentford - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 14:30

Manchester United vine după victoria din etapa trecută cu Chelsea, scor 2-1, și a urcat pe locul 11 în Premier League. Victoria cu formația londoneză a ridicat moralul echipei antrenate de Ruben Amorim, după un început slab de sezon.

De cealaltă parte, Brentford se află pe locul 17 și are doar patru puncte adunate după primele cinci etape. Formația antrenată de Keith Andrews vine după eșecul 1-3 din runda precedentă cu Fulham.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu succesul 4-3 al lui Brentford.

Robert Sanchez, eliminat în doar cinci minute în Manchester United - Chelsea

Enzo Maresca, antrenorul lui Chelsea, a răspuns cu o dublă schimbare. L-a introdus pe Filip Jorgensen în locul lui Estevao și pe Tosin Aadararbioyo în locul lui Pedro Neto. Câteva minute mai târziu, Maresca l-a scos din teren și pe Cole Palmer pentru a-l introduce pe Andrey Santos.

La mai puțin de zece minute după eliminarea lui Sanchez, Bruno Fernandes a reușit să deschidă scorul, iar Casemiro a dublat avantajul gazdelor în minutul 37.

În prelungirile primului act, și Manchester United a rămas în zece jucători, după ce Casemiro a văzut al doilea cartonaș galben.

