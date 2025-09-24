Anderson poate ajunge la închisoare pentru neplata pensiei alimentare

Anderson, fostul star de la Gremio, Porto, Manchester United, Fiorentina și Inter Porto Alegre poate sta 30 de zile în spatele gratiilor, din cauza neplății pensiei alimentare pentru cinci copii ai săi (trei fete și doi băieți). GloboEsporte relatează că acesta datorează mamei copiilor peste un milion de reali, aproximativ 160.000 de euro. Pentru a scăpa de mandatul de arestare emis de tribunalul din Rio Grande do Sul, fostul mijlocaș trebuie să achite suma integrală.



Nu e prima problemă cu legea avută de brazilian, care în 2010 a fost protagonistul unui grav accident rutier, când a lovit zidul unei ferme. Atunci, Anderson a reușit să iasă în mașină și să îi ajute pe alți doi pasageri să se salveze, înainte ca bolidul fie cuprins de flăcări și să explodeze.



De asemenea, în august 2021, a fost pus sub acuzare de Parchetul Public din Rio Grande do Sul pentru implicare în Operațiunea Criptoshow, în care procurorii investighează un grup de hackeri. Aceștia ar fi pus la cale o schemă ilegală care implică bitcoin, eludând sistemul informatic al Banco Santander, pentru deturnarea a 35 de milioane de reali (5.62 milioane de euro) de la compania Metalurgica Gerdau SA.



E câștigător de Champions League, Golden Boy și Copa America

Anderson Luis de Abreu Oliveira (37 de ani) este născut la Porto Alegre și s-a format la academia lui Gremio (1993-2004). La nivel de seniori a evoluat pentru Gremio (2004-2006), FC Porto (2006-2007), Manchester United (2007-2014), Fiorentina (2014 / împrumutat), Internacional Porto Alegre (2015-2017, 2018), Coritiba (2017 / împrumutat) și Adana Demirspor (2018-2020).



Are 8 selecții pentru naționala de seniori a Braziliei, iar în palmares are Primeira Liga (2005-2006, 2006-2007), Taca de Portugal (2005-2006), Supertaca Candido de Oliveira (2006), Premier League (2007-2008, 2008-2009, 20102-2011, 2012-2013), Football League Cup (2008-2009), FA Community Shield (2011, 2013), Champions League (2007-2008), FIFA Club World Cup (2008), Campeonato Gaucho (2015), South American U17 Championship (2005), Copa America (2007), FIFA U17 World Championship Golden Ball (2005) și Golden Boy (2008). Acesta a jucat pe postul de mijlocaș central și a fost cumpărat de United pentru 31.5 milioane de euro, în iulie 2007.

Foto - Getty Images

