OFICIAL Manchester United și-a anunțat antrenorul în ziua în care marea rivală City a rămas fără Guardiola!

Vineri, în ziua în care Manchester City a confirmat oficial despărțirea de Pep Guardiola, marea rivală Manchester United a anunţat că Michael Carrick rămâne în funcţia de antrenor principal, noul contract fiind valabil până în 2028, o recunoaştere a contribuţiei fostului mijlocaş la redresarea situaţiei echipei în mai puţin de jumătate de sezon.

Michael Carrick continuă pe Old Trafford

Englezul în vârstă de 44 de ani a condus United la 11 victorii în 16 meciuri, inclusiv victorii împotriva echipelor Arsenal, Manchester City, Liverpool şi Chelsea, urcând pe locul al treilea în Premier League şi asigurându-şi un loc în Liga Campionilor din sezonul viitor.

„Din momentul în care am ajuns aici, acum 20 de ani, am simţit magia lui Manchester United. Faptul că port responsabilitatea de a conduce acest club de fotbal special mă umple de o mândrie imensă”, a declarat Carrick într-un comunicat. „De-a lungul lunilor trecute, acest grup de jucători a demonstrat că poate atinge standardele de rezistenţă, coeziune şi determinare pe care le solicităm aici. Acum este momentul să mergem din nou înainte împreună, cu ambiţie şi un scop clar.”

Numit iniţial în funcţie pe o perioadă interimară pentru a-l înlocui pe Ruben Amorim, fostul mijlocaş al lui United a depăşit aşteptările şi a transformat atmosfera de pe Old Trafford, jucătorii clubului susţinându-l în această funcţie.

Nume de legendă ca jucător pentru Manchester United

Carrick, care a ocupat funcţia de antrenor interimar în 2021, după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer, a jucat în 464 de meciuri pentru United în toate competiţiile, câştigând cinci titluri de campion al Premier League şi Liga Campionilor în 2008.

Experienţa sa managerială include o perioadă cu rezultate mixte la clubul de liga a doua Middlesbrough, unde a avut iniţial rezultate bune după ce s-a alăturat echipei în octombrie 2022, când formaţia din Championship se afla pe locul 21.

Carrick a schimbat rapid situaţia, conducând echipa către locul patru şi calificarea în play-off în primul său sezon, iar în campania următoare au ajuns în semifinalele Cupei Ligii. news.ro

