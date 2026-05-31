Scoția a disputat, sâmbătă, un meci amical împotriva Curacao, o altă echipă calificată la Cupa Mondială. Naționala condusă de Steve Clarke s-a impus cu 4-1 la Glasgow, însă scoțienii au primit o veste proastă.

Tyler Fletcher (19 ani), convocat de urgență la Cupa Mondială

Mijlocașul Billy Gilmour (24 de ani) a suferit o accidentare la genunchi pe parcursul partidei, a fost înlocuit, iar Scoția a anunțat ulterior că jucătorul de la Napoli nu va mai putea face parte din lotul pentru Cupa Mondială.

Duminică, scoțienii au anunțat înlocuitorul lui Gilmour. Este vorba despre tânărul Tyler Fletcher (19 ani), care joacă la echipa de tineret a lui Manchester United.

Tyler este fiul lui Darren Fletcher, fost mare jucător al lui Manchester United. În acest sezon, tânărul mijlocaș a prins minute și în două partide din Premier League.

Tyler Fletcher a debutat la naționala de seniori a Scoției chiar sâmbătă, în amicalul împotriva Curacao. Inițial, selecționerul Steve Clarke plănuia că mijlocașul, alături de alți tineri, să ia parte doar la această acțiune.

Accidentarea lui Gilmour face însă ca Tyler Fletcher să fie convocat și la Cupa Mondială.

Tyler Fletcher are și un frate geamăn, Jack, care evoluează de asemenea la echipa de tineret a lui Manchester United.

Scoția va juca în grupa C la Cupa Mondială, unde va înfrunta Haiti, Maroc și Brazilia.