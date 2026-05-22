Manchester City s-a decis! Pune pe masă 230 de milioane de euro pentru câștigarea Premier League și Champions League

Meciurile din Premier League sunt transmise în România de VOYO.

Dinastia lui Pep Guardiola la Manchester City se încheie! Antrenorul pleacă după zece ani, urmând să pună capăt unei perioade glorioase atât din cariera sa, cât și din existența clubului de pe Etihad Stadium, care a adunat nu mai puțin de 20 de trofee!

De câteva zile, în presa internațională se vorbește despre faptul că Manchester City a ajuns deja la un acord cu cel care va prelua echipa din vară. Este vorba de Enzo Maresca, fostul antrenor al lui Chelsea, liber de contract de la începutul anului 2026.

Manchester City, buget de 230 de milioane de euro pentru antrenorul Enzo Maresca

Italianul are un acord verbal total cu șefii grupării de pe Etihad Stadium. În ultima vreme, numele său a fost legat de Manchester City, în contextul în care zvonurile cu privire la despărțirea de Pep Guardiola s-au intensificat.

Astfel, Maresca revine la Manchester City, unde a mai lucrat ca secund al lui Pep Guardiola în perioada 2022-2023, dar și ca antrenor al echipei U23, înainte de a prelua Leicester și apoi Chelsea. Încep să apară informații legate și de bugetul pe care conducerea îl va pune la dispoziția lui Maresca, iar acesta se ridică la 230 de milioane de euro!

Elliot Anderson, pe lista celor de la Manchester City

Manchester City l-a transformat pe mijlocaşul englez Elliot Anderson în una dintre principalele sale ţinte în 2026. Daily Mail a precizat că oficialii de la City, inclusiv directorul de fotbal, Hugo Viana, sunt mari admiratori ai jucătorului de 23 de ani. De asemenea, scouterii lui City au fost prezenţi în tribune la recentele meciuri ale Nottingham Forest.

Forest a respins orice ofertă în ianuarie, dar o vânzare înainte de Cupa Mondială este posibilă, mai ales dacă ofertele se apropie de 100 de milioane de lire sterline. Potrivit unor surse din Premier League, va fi nevoie de o sumă de peste 80 de milioane de lire sterline pentru a-l transfera pe Elliot Anderson.

Michael Kayode, fundașul urmărit de Manchester City

Strategia Manchester City pentru sezonul viitor

Michael Kayode, fundaș dreapta italian, în vârstă de 21 de ani, legitimat la Brentford, este și el pe lista lui Manchester City, chiar dacă are mai puțin de un sezon și jumătate în Premier League. El a ajuns la Brentford de la Fiorentina, în ianuarie 2025, pentru un împrumut de jumătate de an, în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Apoi, în vara trecută, Brentford l-a transferat definitiv, pentru 17.5 milioane de euro. În acest sezon a adunat 43 de jocuri pentru formația din Premier League în toate competițiile, marcând un gol și bifând două pase decisive.

Kayode este cotat la 35 de milioane de euro de Transfermarkt.

Enzo Maresca l-ar vrea la Manchester City și pe Junior Kroupi

Junior Kroupi (19 ani) este și el pe lista celor de la Manchester City. Atacantul francez este născut la Lorient (regiunea Bretania) și s-a format la juniorii clubului FC Lorient. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Lorient B (2022-2023), FC Lorient (2023-2025) și Bournemouth (2025-prezent).

Are selecții pentru naționalele de juniori și tineret ale Franței (U16, U17, U18, U19, U20, U21), iar în palmares are Ligue 2 (2024-2025), o finală de Campionat European U19 (2024), titlul de golgheter în Ligue 2 (2024-2025), UNFP Ligue 2 Player of the Year (2024-2025) și includerea în UNFP Ligue 2 Team of the Year (2024-2025).

Poate evolua ca atacant central, extremă stânga și mijlocaș ofensiv și este cotat la 40 de milioane de euro. Este fiul fostului atacant franco-ivorian Eli Kroupi (46 de ani), care a jucat la Rennes, Valence, Lorient, Angers, Nancy, Al Wahda, Arezzo, Levadiakos, Nimes și Al Urooba.

Atacantul are 34 de meciuri și 13 goluri în acest sezon. Cota sa de piață este de 40 de milioane de euro!

