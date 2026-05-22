Manchester City a avut în ultimii ani fotbaliști la cel mai înalt nivel în lot, iar Pep Guardiola i-a păstrat mai mult timp pe cei pe care i-a considerat de neînlocuit în echipa sa de start. A fost și cazul lui Bernardo Silva, care după nouă ani la gruparea de pe Etihad Stadium este pregătit de o nouă provocare în carierea sa.

Mijlocașul portughez de 31 de ani ajunge la finalul contractului în vara lui 2026 și a decis să îi părăsească pe ”cetățeni”, urmând să semneze ca jucător liber de contract cu orice altă echipă.

Bernardo Silva pleacă de la Manchester City

În acest moment nu este clar ce cale va lua Silva, dar printre variantele din calculele sale se numără și Galatasaray! Turcii sunt gata să îi prezinte în mod clar remunerațiile, după cum anunță un jurnalist din ”Țara Semilunei”.

Potrivit jurnalistului Erdem Acikgoz, lui Silva îi este promis un salariu net anual de 9 milioane de euro, dar și alte 3 milioane de euro din drepturile de imagine. O altă clauză prevede o sumă de 2 milioane de euro din bonusuri.

Bernardo Silva se află în al nouălea sezon la Manchester City, club la care a ajuns în 2017 de la AS Monaco. În această perioadă a disputat 459 de meciuri, a marcat 76 de goluri și a oferit 77 de pase decisive.

Bernardo Silva, ofertă clară de la Galatasaray

Portughezul a câștigat nu mai puțin de 19 trofee alături de ”cetățeni”, inclusiv șase titluri în Premier League și trofeul UEFA Champions League.

În actualul sezon, mijlocașul a bifat 52 de partide în toate competițiile, cu trei goluri și cinci pase decisive. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este în prezent 27 de milioane de euro.