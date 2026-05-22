Aston Villa a câștigat Europa League, după ce a învins categoric formația germană Freiburg, scor 3-0, într-o finală desfășurată la Istanbul, pe Beșiktaș Park. Pentru echipa engleză este un trofeu aşteptat de mulţi ani, primul după trei decenii, după ce în 1996 Aston Villa câştiga pe plan intern Cupa Ligii Angliei.

Tehnicianul Unai Emery, deja deţinătorul recordului de trofee ca antrenor în Liga Europa, l-a obţinut pe al cincilea! El începe să pregătească și întrecerea următoare, iar în presa internațională se vorbește despre primele mutări pe care vrea să le facă Emery, pentru un parcurs mult mai bun în Premier League, dar și în Champions League!

Quinten Timber, dorit de Aston Villa după succesul echipei din Europa League

Unul dintre cei doriți este Quinten Timber, mijlocaș central olandez legitimat în Ligue 1. În vârstă de 24 de ani, el se află sub contract cu Marseille și este cotat la 25 de milioane de euro.

Parte și din naționala Țărilor de Jos, pentru care a bifat deja 10 meciuri, Timber joacă la Marseille din ianuarie acest an, după ce a fost adus pentru 4.5 milioane de euro de la Feyeenord.

A adunat 16 meciuri pentru formația din Franța, iar presa din Anglia notează că Aston Villa insistă destul de mult pentru aducerea lui Timber.

Unai Emery îl vrea la Aston Villa și pe Gabriel Sara

Un alt fotbalist dorit de Emery după câștigarea Europa League este Gabriel Sara, mijlocaș central brazilian în vârstă de 26 de ani, legitimat în Turcia, la Galatasaray. Cotat la 27 de milioane de euro, Sara are 42 de partide, șase goluri și cinci pase decisive în această stagiune.

A ajuns la Galatasaray în august 2024, de la Norwich, pentru 18 milioane de euro, iar anterior a mai jucat în țara natală, la Sao Paulo.

Sara a apucat să și debuteze pentru naționala Braziliei, având chiar un meci!