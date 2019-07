Liverpool l-a transferat pe cel mai tanar jucator din istoria Premier League. Pustiul cumparat de Klopp a fost dorit si de Barca si Real

Liverpool a transferat un fotbalist de 16 ani de la Fulham.

In luna mai, Harvey Elliott a devenit cel mai tanar jucator din istoria Premier League, cand a jucat impotriva lui Wolverhampton Wanderers la varsta de 16 ani si 30 de zile. Fulham a retrogradat in esalonul secund la finalul stagiunii, iar acum Elliott a ajuns la detinatoarea UEFA Champions League, Liverpool.

Mijlocasul, international englez Under-17, a fost in vizorul cluburilor FC Barcelona, Real Madrid si RB Leipzig, potrivit presei britanice.

Elliott este in lotul lui Liverpool pentru amicalul cu Napoli, programat duminica in oraşul scotian Edinburgh. Echipa lui Jurgen Klopp va efectua apoi un stagiu de pregatire in orasul francez Evian.