Arsenal, lovitura de 80.000.000 pe piata transferurilor! Tunarii devin bombardieri si vor avea un trio ofensiv de temut. Cu ce golgheter au batut palma

Arsenal este la o semnatura distanta de transferul golgheterului lui Lille din sezonul trecut, ivorianul Nicolas Pepe.

Arsenal este pe cale sa "sparga banca". Formatia londoneza s-a inteles pentru transferul ivorianului Nicolae Pepe, urmand sa ii achite lui Lille suma de 80.000.000 euro, record pentru formatia de pe Emirates Stadium.

Potrivit presei engleze, Lille a acceptat mai multe oferte pentru Pepe, intre care si una de la Napoli, dar fotbalistul a preferat oferta celor de la Arsenal. In Premier League, el va fi remunerat cu 105.000 lire sterline pe saptamana!

In acest moment, Arsenal si Lille au un acord, iar formatia engleza asteapta ca fotbalistul sa ajunga la Londra pentru parafarea actelor.

Atacul lui Arsenal: Pepe-Lacazette-Aubameyang

Daca transferul lui Pepe va fi oficializat, Arsenal va avea un atac de temut. Formatia engleza ii poate avea in ofensiva pe Nicolas Pepe (22 goluri in Ligue 1 in sezonul trecut), Alexandre Lacazette (13 goluri in Premier League in sezonul trecut) si Aubameyang (22 goluri in Premier League in sezonul trecut).

Nicolas Pepe a crescut la Poitiers si a mai jucat la Angers si Orleans. In varsta de 24 de ani, el a marcat in total 35 de goluri in 74 de meciuri pentru Lille.

15 selectii la nationala Coastei de Fildes si 4 goluri are Pepe.