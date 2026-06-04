După un sezon mult sub așteptări sub comanda lui Arne Slot, care în prima stagiune pe banca echipei de pe Anfield a câștigat Premier League, Liverpool s-a descotorosit de serviciile olandezului și a optat pentru aducerea spaniolului Andoni Iraola.

El vine după un sezon excelent la Bournemouth, cu care a terminat pe locul 8 în clasamentul din Premier League. În 38 de etape, gruparea de pe ”Vitality” a bifat 13 victorii, 18 remize și șapte eșecuri, mai puține decât Liverpool, care a consemnat 12 înfrângeri.

Reacția lui Andoni Iraola după ce a fost prezentat la Liverpool

După ce a fost prezentat oficial la Liverpool, Andoni Iraola a oferit și un interviu pentru clubul de pe Anfield în care a evidențiat că abia așteaptă să înceapă munca la fosta campioană a Angliei.

”Sunt foarte, foarte entuziasmat! Liverpool e un club mare, un club gigant, unul dintre cele mai bune din lume. Am știut mereu că e un club special, iar acum sunt aici.

Nu-ți trebuie multe lucruri ca să fii atras de Liverpool. Liverpool e Liverpool. Atmosfera, suporterii, clubul, jucătorii, șansa mea de a antrena jucători de top, șansa de a câștiga titluri.

Cred că nu poate nimic să fie mai atractiv decât asta. E greu de găsit, foarte entuziasmat sunt să încep treaba aici”, a spus Andoni Iraola, potrivit liverpoolfc.com.

La Bournemouth, Iraola a stat trei ani și a bifat 127 de apariții la cârma echipei, unde a înregistrat o medie de 1.43 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.