Jules Kounde (27 de ani), fundașul celor de la Barcelona, ar putea face obiectul unui transfer în Premier League în sezonul precedent, la una dintre echipele cu pretenții.

Liverpool a avut parte de un sezon dezamăgitor, în ciuda celor aproape 500 de milioane de euro investite în transferuri anul trecut. ”Cormoranii” vor prinde, cel mai probabil, un loc de UEFA Champions League, dar pentru anul viitor țintesc mult mai sus, motiv pentru care vor urma și alte transferuri.

Jules Kounde e dorit de Liverpool

Printre țintele celor de la Liverpool se numără și un fundaș, iar Kounde este pe listă. Potrivit informațiilor obținute de jurnalistul Gabriel Sans de la Mundo Deportivo, clubul de pe Anfield este gata să ofere nu mai puțin de 80 de milioane de euro pentru francez.

Ar fi o afacere extraordinară, în contextul în care Barcelona a investit 50 de milioane de euro pentru transferul lui Kounde de la Sevilla, în urmă cu patru ani.

Kounde a evoluat în 45 de partide pentru cei de la Barcelona în toate competițiile, reușind să marcheze și trei goluri și să bifeze alte patru assist-uri în acest sezon.

Transferurile pregătite de Liverpool. Una din ținte, Mateus Mane

Apar informații cu privire și la jucătorii care pot ajunge la Liverpool, iar unul dintre ei este Mateus Mane, mijlocașul portughez al celor de la Wolves, în vârstă de numai 18 ani!

Însă, trebuie să plătească mulți bani, multe zeci de milioane de euro, în acest moment cota sa de piață fiind de 20 de milioane de euro, dar cu siguranță va crește și mai mult la finalul acestei ediții de Premier League.