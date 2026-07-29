VIDEO EXCLUSIV Regula nouă „de Matrix” în Premier League: 10 secunde la dispoziție. Ce trebuie să facă antrenorii

Regula nouă „de Matrix” în Premier League: 10 secunde la dispoziție. Ce trebuie să facă antrenorii Premier League
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Regulamentul fotbalului se rescrie de la an la an. Noile modificări vor putea fi urmărite exclusiv pe VOYO, începând cu 21 august.

TAGS:
Premier Leagueregulă nouăfotbalsezon
Din articol

Sezonul 2026/27 de Premier League va introduce o nouă regulă menită să reducă tragerile de timp.

În noua formulă a regulamentului, portarii vor fi descurajați din a irosi timpul de joc. În cazul în care arbitrul va cere intervenția medicilor pentru a trata un portar, antrenorul acelei echipe va avea zece secunde la dispoziție pentru a nominaliza un jucător de câmp care să părăsească terenul, timp de un minut, de la reluarea jocului.

Tragerile de timp ale portarilor, „vânate” de noul regulament

Antrenorul este responsabil să îi comunice celui de-al patrulea oficial numele jucătorului care va lipsi de pe teren timp de șaizeci de secunde.

În cazul în care tehnicianul va rata termenul-limită al celor zece secunde, căpitanul echipei va părăsi suprafața de joc, informează BBC.

Dacă portarul în cauză este și căpitanul echipei, atunci jucătorul desemnat să poarte discuțiile cu arbitrul, pe durata jocului, va fi cel care va părăsi terenul.

Prin noua regulă, comisia de arbitraj vrea să vadă scăzut numărul de pauze pe care portarii le creau în momente importante ale jocurilor.

Arsenal, campioana Premier League 2025/26

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Arsenal a sărbătorit câștigarea titlului în Premier League / Foto IMAGO
Arsenal a sărbătorit câștigarea titlului în Premier League / Foto IMAGO
Arsenal a sărbătorit câștigarea titlului în Premier League / Foto IMAGO
Arsenal a sărbătorit câștigarea titlului în Premier League / Foto IMAGO
Arsenal a sărbătorit câștigarea titlului în Premier League / Foto IMAGO
Arsenal a sărbătorit câștigarea titlului în Premier League / Foto IMAGO
Arsenal a sărbătorit câștigarea titlului în Premier League / Foto IMAGO
Arsenal a sărbătorit câștigarea titlului în Premier League / Foto IMAGO
Arsenal a sărbătorit câștigarea titlului în Premier League / Foto IMAGO
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Accidentările portarilor, exagerate pentru a obține „timeout-uri”

În ultimii ani, s-a vorbit despre „timeout-ul de portar,” obținut de goalkeeperi prin exagerarea efectelor unor lovituri, în urma cărora cereau ajutorul medicilor.

În timpul acestor pauze, mulți dintre jucătorii de câmp se abăteau în zona băncii tehnice, unde primeau indicații tactice din partea antrenorilor.

În luna noiembrie, antrenorul lui Leeds United, Daniel Farke, l-a acuzat pe goalkeeperul italian al clubului Manchester City, Gianluigi Donnaruma, de încercarea de a întrerupe jocul și de a exploata regulamentul.

Premier League 2026/27 se vede în exclusivitate pe VOYO, începând cu data de 21 august.

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