Sezonul 2026/27 de Premier League va introduce o nouă regulă menită să reducă tragerile de timp.

În noua formulă a regulamentului, portarii vor fi descurajați din a irosi timpul de joc. În cazul în care arbitrul va cere intervenția medicilor pentru a trata un portar, antrenorul acelei echipe va avea zece secunde la dispoziție pentru a nominaliza un jucător de câmp care să părăsească terenul, timp de un minut, de la reluarea jocului.

Tragerile de timp ale portarilor, „vânate” de noul regulament

Antrenorul este responsabil să îi comunice celui de-al patrulea oficial numele jucătorului care va lipsi de pe teren timp de șaizeci de secunde.

În cazul în care tehnicianul va rata termenul-limită al celor zece secunde, căpitanul echipei va părăsi suprafața de joc, informează BBC.

Dacă portarul în cauză este și căpitanul echipei, atunci jucătorul desemnat să poarte discuțiile cu arbitrul, pe durata jocului, va fi cel care va părăsi terenul.

Prin noua regulă, comisia de arbitraj vrea să vadă scăzut numărul de pauze pe care portarii le creau în momente importante ale jocurilor.