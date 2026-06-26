Lovitură pentru Andrei Rațiu: ”Hughes este gata să trimită oferta oficială!”

Liverpool este gata să îi trimită lui Rayo Vallecano oferta oficială pentru transferul lui Andrei Rațiu. Conform live4liverpool.com, este vorba despre o ofertă de 21 milioane de lire sterline, adică aproximativ 24 de milioane de euro.

Rămâne de văzut cum vor răspunde spaniolii de la Rayo Vallecano. Andrei Rațiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro la clubul din Vallecas. Oficialii clubului au transmis în repetate rânduri că nu vor renunța la fotbalistul român dacă nu va fi achitată clauza, însă având în vedere că diferența dintre oferta făcută de Liverpool și suma cerută de Rayo Vallecano este destul de mică, cele două părți vor ajunge probabil la un acord, fie că echipa de pe Anfield va plusa, fie că spaniolii vor mai renunța la pretenții.

”Lucrurile par să evolueze foarte rapid. Potrivit informațiilor, Liverpool avansează în ritm alert în încercarea de a-l transfera pe internaționalul român, iar Richard Hughes este gata să înainteze în curând o ofertă oficială pentru a realiza al doilea transfer important al verii din La Liga pentru echipa lui Andoni Iraola”, au scris englezii.