Noul transfer al lui Inter Milano visează încă din copilărie să îmbrace tricoul lui Liverpool

Noul transfer al lui Inter Milano visează încă din copilărie să îmbrace tricoul lui Liverpool Serie A
SPORT.RO
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Anan Khalaili a semnat cu gruparea milaneză, însă fundașul israelian speră ca mutarea în Italia să îl ducă mai aproape de echipa sa de suflet.

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Inter Milano a rezolvat problema benzii drepte după plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid. Formația din Italia a plătit 25 de milioane de euro celor de la Union Saint-Gilloise pentru aducerea lui Anan Khalaili.

Negocierile nu au fost însă lipsite de emoții pentru campioana din Serie A. Potrivit jurnalistului Marco Barzaghi, mutarea a întâmpinat obstacole majore în această săptămână, iar antrenorul Cristi Chivu a avut un rol decisiv în finalizarea acordului.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
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Chivu l-a atras cu visul englez

Tehnicianul român l-a asigurat pe jucătorul de 21 de ani că transferul pe „Giuseppe Meazza” reprezintă pasul ideal pentru a ajunge în cele din urmă pe Anfield.

„Inter a fost extrem de hotărâtă să-l aducă pe Anan. L-au vrut cu orice preț”, a transmis ziaristul italian pe canalul său de YouTube. „Am trecut printr-o săptămână teribilă. Transferul a fost foarte aproape să pice, dar apoi Cristian Chivu a luat inițiativa și l-a sunat personal pe Anan. El crede că Anan poate continua să se perfecționeze și poate într-o zi își va îndeplini visul din copilărie de a juca pentru Liverpool. Personal, probabil că nu i-aș fi spus asta”.

Khalaili are de înfruntat un test dificil la noua sa echipă. „Pentru moment, să ne bucurăm de această provocare. Nu va fi ușor, Inter este una dintre cele mai bune echipe din Europa. Va exista multă presiune, iar el va trebui să o gestioneze bine. De aceea, să ai pe cineva ca Chivu care să te sprijine și să te ghideze este atât de important”, a mai zis Barzaghi.

De cealaltă parte, Liverpool are în continuare nevoie de soluții pentru flancul drept. Accidentarea lui Conor Bradley din luna ianuarie i-a forțat pe englezi să improvizeze sezonul trecut cu Dominik Szoboszlai sau Curtis Jones în acea zonă a terenului. Dacă noul fundaș al nerazzurrilor se va impune în Italia, nu e exclus ca Liverpool să-l ia în calcul în sezoanele viitoare.

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