Dominik Szoboszlai (25 de ani) a fost copleșit de emoții în momentul în care Ungaria a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Maghiarii au fost învinși pe teren propriu, scor 2-3, de Irlanda.

Dominik Szoboszlai, cu moralul la pământ după Ungaria - Irlanda 2-3

Troy Parrott și-a trecut în cont „tripla” în minutul 90 + 6, stabilind scorul final al întâlnirii. Irlandezii și-au asigurat astfel locul 2 în Grupa F și prezența la barajul pentru CM 2026 în dauna maghiarilor. Un egal ar fi păstrat Ungaria pe poziția secundă.

Imediat după fluierul final, Dominik Szoboszlai a avut o criză de plâns. Starul lui Liverpool a fost extrem de afectat de faptul că Ungaria a ratat ultima șansă pentru a continua lupta pentru Mondial la baraj. Vecinii României nu au mai ajuns la un astfel de turneu final din 1986!

În calitate de căpitan al Ungariei, Dominik Szoboszlai a suferit extrem de mult în momentul în care a rămas fără nicio șansă de a-și conduce naționala la Campionatul Mondial. Imaginile cu Szoboszlai în lacrimi, la finalul duelului cu Irlanda, arată cât de mult a fost afectat mijlocașul central.

6 cuvinte a spus Dominik Szoboszlai după înfrângere

Amărăciunea sa a fost scoasă în evidență și de dialogul scurt pe care l-a purtat cu un reporter după încheierea confruntării. Jurnalistul l-a întrebat pe Szoboszlai cât de mult îl doare înfrângerea cu Irlanda, iar starul lui Liverpool a răspuns în două cuvinte: „Foarte mult!”.

Reporterul l-a chestionat ulterior dacă fotbalul poate să fie atât de nedrept, ținând cont de faptul că Ungaria a ratat barajul din cauza unui gol marcat în minutul 90 + 6. „Se pare că da” a răspuns Dominik Szoboszlai, în continuare vizibil afectat, pentru m4sport.hu.



Ungaria va rata pentru a zecea oară consecutiv participarea la Campionatul Mondial.

