Liverpool vrea sa il fure de la Chelsea pe unul dintre cei mai promitatori jucatori! Ce suma ar trebui sa plateasca in schimbul fotbalistului

Liverpool nu traverseaza un sezon exceptional, dar echipa antrenata de Klopp ramane una din cele mai puternice din lume.

Chelsea este intr-o forma deosebita de la venirea lui Thomas Tuchel, insa nu toti fotbalistii sunt multumiti de minutele primite. Unul dintre ei este Christian Pulisic. Tanarul american nu a fost om de baza in echipa noului antrenor de la Chelsea, iar un transfer al mijlocasului in vara nu pare imposibil.

Roman Abramovich il vrea cu orice pret pe Erling Haaland, atacantul minune de la Dortmund, insa Chelsea o sa fie nevoita sa renunte la cativa jucatori, pentru a putea indeplini conditiile de fair play financiar.

De jucatorul american s-au interesat atat Liverpool, cat si cei de la Bayern, insa acesta ar prefera sa ramana in Premier League. Suma de transfer pe care Chelsea ar vrea sa o obtina este de 60 de milioane de euro, comparabila cu cea platita cand l-au adus de la Dortmund, respectiv 64 de milioane de euro.

Jurgen Klopp are nevoie de intariri in atac, mai ales dupa forma slaba prin care trec atat Mane cat si Salah. Pulisic a fost transferat in 2019 de la Borussia Dortmund, insa dupa o accidentare mai grava a pierdut locul de titular, iar de atunci este mai mult rezerva de lux la formatia de pe Stamford Bridge.