"L-au pus pe lista de transferuri, poate il luam noi!" :) Pleaca Baluta de la Brighton? Ce a spus Hagi

Tudor Baluta ar putea sa o parasesca pe Brighton dupa numai 6 luni.

Mijlocasul n-a primit sanse la prima echipa si cauta variante pentru luna ianuarie. In conferinta de presa de lansare a cartii "Campionii creeaza campioni", Hagi a vorbit despre situatia lui Baluta. Totul a pornit de la un slide al prezentarii care rula pe ecran. "Uite-l si pe Baluta. Am inteles ca e pe lista de transferuri la Brighton, acum. Poate il luam noi! Mai glumim si noi", a spus Hagi.

Desi n-a jucat niciun meci in campionat pentru Brighton, Baluta a fost titular la nationala mare in meciurile cu Suedia si Spania. Titularizarea fotbalistului de 20 de ani a fost una dintre cele mai criticale alegeri ale lui Contra dupa ultima actiune a nationalei. Baluta a fost om de baza al Romaniei U21 la Europeanul din Italia, unde echipa lui Radoi a ajuns pana in semifinale.