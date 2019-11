SPANIA - ROMANA 5-0 | "Daca alergi 7 minute sa recuperezi o minge, nu poti sa emiti pretentii!" Tricolorii au ramas fara cuvinte dupa infrangerea cu Spania! Ce spune Ianis Hagi despre meci

Romania a pierdut, scor 5-0, ultimul meci din preliminariile pentru EURO 2020 si a terminat grupa pe locul 4. Tricolorii mai au o sansa de calificare prin intermediul barajului din Nations League. La finalul meciului, Ianis Hagi a vorbit despre dubla dezastruoasa pe care Romania a disputat-o cu Suedia si Spania.

"Dezamagire a fost si este si acum, intr-un asemenea meci parerea mea ca cel putin noi tineri avem de invatat. Ne pare foarte rau pentru supoteri. E greu sa accepti o asemenea infrangere. Ce s-a vazut in dubla aceasta, cu siguranta Romania nu arata asa, nu asta e fata Romaniei. Nu stiu de ce am ajuns sa jucam atat de slab.



Am ajuns la meciuri decisive, nu stiu de ce, dar am ajuns sa jucam foarte slab. Noi cei tineri avem de invatat din aceste emciuri si trebuie sa invatam cat mai repede pentru ca asta este nivelul la nationala. Este dificil, parerea mea ca diferenta de scor este destul de mare, stiu sigur ca nivelul Romaniei nu este acesta, dar cand nu faci presiune, cand nu stai bine in teren si alergi 7 minute sa recuperezi o minge si nu o faci, se pune ceata pe ochi. Nu ne-am gandit ca se va ajunge in situatia asta.

Cum am spus-o, nu trebuie sa jucam, dubla asta a fost foarte slaba, pana in martie trebuie sa aratam altfel. Indiferent de adversar, trebuie sa castigam, sa ne calificam", a declarat Ianis Hagi la PRO TV.