FA-BU-LOS! "Cand eram mic ma strigau Haginho!" Ce vedeta de 65 de milioane de euro din Premier League l-a avut idol pe "Regele" Hagi! A fost la un pas sa renunte la fotbal

Un jucator din Premier League l-a avut idol pe Gica Hagi.

Mijlocasul defensiv al celor de la Chelsea, Jorginho, a acordat un interviu pentru site-ul oficial al clubului si a facut niste dezvaluiri fabuloase.

Italianul a dezvaluit ca idolul sau din copilarie a fost Gica Hagi, iar prietenii si apropiatii l-au poreclit Haginho.

"Sa nu radeti, dar in copilarie prietenii imi spuneai Haginho!", a spus Jorginho pentru site-ul oficial al celor de la Chelsea.

Joringho: "La acel moment am vrut sa renunt!"



Mijlocasul italian a vorbit si despre inceputul carierei sale si cum a fost la un pas sa renunte din cauza unui motiv uluitor.

"Verona nu era in Serie A in acel moment si nu avea din acest motiv o echipa de juniori, astfel ca jucam la o formatie locala de juniori, numita Berretti. Ei jucau in Serie C sau C2, iar eu am fost acolo doi ani. Cand jucam pentru Berretti am intalnit un brazilian, Rafael, care a fost portar.

M-am imprietenit cu el si i-am povestit ca traiesc cu 20 de euro pe saptamana. A pus niste intrebari si s-a transformat in agentul meu, care avea grija de banii mei, pe care nu i-am mai vazut ulterior. La acel moment am vrut sa renunt, am fost complet devastat. I-am telefonat mamei mele si i-am spus ca vreau sa vin acasa, ca nu mai vreau sa joc fotbal, insa ea mi-a zis:'Nici sa nu te gandesti!', a mai spus Jorginho.

Jorginho (27 de ani) este cotat la 65 de milioane de euro pe transfermarkt.com si a venit la Chelsea in vara anului trecut de la Napoli in schimbul a 57 de milioane de euro.

Childhood nicknames and the Italian legend that he modelled his game on, here's Jorginho's footballing firsts... — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 20, 2019