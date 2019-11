BREAKING NEWS: Hagi face o academie de nivel MONDIAL! Anunt urias: urmeaza o investitie imensa

"Regele" a lansat sambata cartea "Campionii creeaza Campioni", in cadrul unui eveniment ce a avut loc la Constanta.

Gheorghe Hagi i-a avut alaturi pe Gica Popescu si pe presedintele Academiei Viitorul, Pavel Peniu. Cartea contine capitole importante din cariera lui Hagi: care sunt oamenii care l-au influentat in cariera, cum a trait experientele pe cele mai mari stadioane ale lumii si care este viziuna sa despre fotbal.

"Regele" a facut un anunt urias cu ocazia lansarii cartii: vrea sa duca Academia la un nivel mondial, cu cele mai bune conditii si cele mai inalte standarde de pregatire.

In prezent Academia de la Ovidiu se intinde pe 7 hectare, la care se mai adauga inca 10 hectare.

"Am mai luat 10 hectare, ieri am aflat. Ne dezvoltam si mai mult. Academia sa fie si mai mare, si mai comptetitiva, sa aratam bine! Am intrat intr-o noua etapa!", a declarat Hagi la evenimentul de lansare al cartii.

"Am creat un proiect unic, unde copiii vin si totul e inclus: cazare, mancare, scoala, antrenament, deplasari, totul pe cheltuiala clubului. Aici avem un buget mare alocat aici, printre cele mai bune din Romania. Pentru ca daca vrei sa fii cel mai bun, trebuie sa investesti. Orice club mare din Europa, fie ca vorbim de Anglia, Germania, Italia, Spania, peste tot sunt centre foarte bune, unde se produc jucatori foarte multi", a adaugat Gheorghe Hagi.