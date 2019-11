Sumudica le-a promis turcilor ca refuza FRF: "Nu voi merge acolo!" Telefonul SURPRIZA primit de la Hagi: "Ce faci acolo?"

FRF a anuntat astazi, in mod oficial, despartirea de Cosmin Contra.

Federatia cauta acum selectioner, iar potrivit lui Mihai Stoichita sunt 7 variante luate in calcul. Numele lui Marius Sumudica, vehiculat des in ultima perioada, trebuie sters de pe lista. Antrenorul roman a vorbit cu presa din Turcia si spune ca nu se gandeste sa plece de la Gaziantep.

Sumudica le-a spus turcilor ca vrea sa isi duca contractul la bun sfarsit si i-a asigurat ca daca a refuzat ofertele foarte tentante din Golf, va refuza si FRF. Sumudica a avut o discutie si cu Gica Hagi care l-a intrebat de ce continua la o echipa modesta din Turcia.



"Sunt trei antrenori candidati pentru acel post, insa nu voi merge acolo, pentru ca sunt fericit aici. Sunt o persoana careia ii place sa-si respecte cuvantul. Am mai avut oferte inainte din Golf, insa am promis ca raman. Sper sa-mi inchei proiectul de doi ani pe care il am aici. Hagi m-a sunat si m-a intrebat: 'Ce faci acolo, sunt atat de multe critici, e un oras mic'. Iubesc insa sa fiu aici, e a doua mea casa. Presedintele si fanii sunt alaturi de echipa. Nu e vorba de bani. Am castigat mai mult la fosta mea echipa (n.red. Al Shabab). Ma simt deja ca si cum as fi turc", a declarat Sumudica pentru presa din Turcia.