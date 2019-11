VIDEO Moment FANTASTIC dupa 10 ani cu Hagi la Viitorul! A lansat cartea in care spune toate secretele din spatele unui succes urias

"Regele" a lansat sambata cartea "Campionii creeaza Campioni", in cadrul unui eveniment ce a avut loc la Constanta.

Gheorghe Hagi i-a avut alaturi pe Gica Popescu si pe presedintele Academiei Viitorul, Pavel Peniu. Cartea contine capitole importante din cariera lui Hagi: care sunt oamenii care l-au influentat in cariera, cum a trait experientele pe cele mai mari stadioane ale lumii, care este viziuna sa despre fotbal si cum a reusit sa construiasca un proiect unic in Romania.

Hagi si-a inceput discursul spunand ca a lansat o carte tehnica despre cum sa construiesti si sa formezi jucatori, care, la randul lor, sa devina campioni. "Regele" a tinut sa multumeasca mai intai unor oameni importanti.

"Poate ca va intrebati de unde vine acest titlu. M-am gandit, cu ai mei, cu toata lumea... Eu tot timpul spun la TV ca am avut profesori foarte buni, ca am jucat in perioada cea mai buna a fotbalului romanesc, ca in viata trebuie sa ai mentori. Am ajuns la concluzia ca asa e! Multumesc profesorilor care m-au format, si aici nu vreau sa scap pe nimeni: Iosif Bükössy, Titi Mares, Constantin Talvescu, Hasoti, Mandoiu, Pigulea, Ardeleanu, Tanase Dima, Mielu Voica, profesorul Radulescu, Cornel Dragusin, cred ca ei au fost profesorii care de la inceput m-au construit, mi-au dat o mentalitate", a spus Hagi, vizibil emotionat.

De asemenea, pe langa detaliile despre carte, acesta a dezvaluit ca Academia intra intr-o noua etapa, urmatorul pas fiind de a duce proiectul la un nivel cat mai inalt.

"Am mai luat 10 hectare, ieri am aflat. Ne dezvoltam si mai mult. Academia sa fie si mai mare, si mai comptetitiva, sa aratam bine! Am intrat intr-o noua etapa!", a declarat Hagi la evenimentul de lansare al cartii.

Academia de Fotbal de la Ovidiu aniverseaza un deceniu de existenta anul acesta, prilej cu care Hagi a lansat cartea. De atunci, fostul component al Generației de Aur a infiintat si echipa de seniori Viitorul, a reusit promovarea in prima divizie si a castigat trei trofee, cel mai important fiind trofeul Ligii 1, in sezonul 2016-2017.