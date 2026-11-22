Poate fi adus pentru un preț considerat modic în Anglia

Tottenham vrea să-l transfere pe Oh Hyeon-gyu, vârful de atac sud-coreean de la Beșiktaș. Deși e folosit de Vincenzo Italiano ca rezervă a lui Dusan Vlahovic, acesta s-a remarcat prin calitățile sale fizice și tactice a intrat pe radarul mai multor cluburi europene. A fost cumpărat de formația turcă pentru 14 milioane de euro, în perioada de transferuri de iarnă a sezonului trecut, dar poate fi lăsat să plece pentru o sumă cuprinsă între 20 și 25 de milioane de euro.

În acest moment, Spurs îi are în lot pe atacanții Omar Marmoush, Dominic Solanke și Richarlison, dar ultimul poate părăsi clubul în următoarea perioadă de mercato, neintrând în planurile managerului Roberto De Zerbi.

Va fi moștenitorul lui Son Heung-min la Tottenham

Oh Hyeon-gyu (25 de ani / 187 cm) este născut la Namyangj (provincia Gyeonggi-do) și s-a format la academia lui Suwon Samsung Bluewings. La nivel de seniori a jucat pentru echipele Suwon Samsung Bluewings (2019-2020, 2021-2023), Gimcheon Sangmu (2020-2021 / clubul forțelor armate sud-coreene), Celtic Glasgow (2023-2024), KRC Genk (2024-2026) și Beșiktaș (2026-).

Are selecții pentru naționalele de juniori (U14, U17, U20), tineret (U23) și de seniori (36 meciuri, 9 goluri) ale Coreei de Sud. În palmares are Korean FA Cup (2019), K League 2 (2021), Scottish Premiership (2022-2023, 2023-2024), Scottish Cup (2022-2023, 2023-2024), Scottish League Cup (2022-2023), K League Goal of the Month (septembrie 2022) și Super Lig Goal of the Month (februarie 2026). Poate juca ca atacant central, extremă stânga și extremă drepata și este cotat la 15 milioane de euro.

Acesta poate deveni moștenitorul lui Son Heung-min (34 de ani) în lotul "The Lilywhites". Conaționalul său a jucat un deceniu pentru clubul londonez (2015-2025), a bifat 454 de meciuri, 173 de goluri și 101 pase devisive și are în palmares Europa League (2024-2025), plus finale de EFL Cup (2020-2021) și Champions League (2018-2019). La nivel individual, starul asiatic a câștigat numeroase distincții, printre care FIFA Puskas Award (2020), Best Footballer in Asia (x10), Cheongnyong Medal (2022), Premier League Golden Boot (2021-2022), Korean FA Player of the Year (x8) și IFFHS Asian Men's Player of the Decade (2021).

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