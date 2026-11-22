US Open 2026 s-a încheiat avându-i câștigători pe Elena Rybakina și Alexander Zverev, două nume care nu spun prea mult publicului american, dar acest aspect nu i-a oprit pe organizatori să bifeze noi recorduri.
Turneul a avut, în total, 1,144,562 de spectatori, cu 9% mai mulți decât cei înregistrați la ediția din 2025, iar biletele au fost cu 33% mai scumpe, un tichet de acces la finalele individuale ajungând să coste, în acest an, $534, în medie, notează Forbes.
US Open a ajuns la profituri de peste $300 de milioane, în 2025
Succesul uriaș al turneului de mare șlem de la Flushing Meadows este confirmat și de raportul financiar oficializat al ediției 2025.
Huddle Up notează că profitul US Open a ajuns, în 2025, la suma de $313,3 milioane, totalul veniturilor încasate depășind pragul de $637,9 milioane, de-a lungul evenimentului de trei săptămâni.
Suma este așteptată să fie mai mare, în cazul US Open 2026, prima ediție organizată sub îndrumarea fostului director al Openului Australiei, Craig Tiley, unul dintre cei mai apreciați lideri, la acest capitol, în lumea tenisului.
$20 de milioane din vânzarea cocktail-ului ”Honey Deuce”, în timpul US Open 2025
În 2025 se estimează că la US Open s-au vândut peste 738,459 de cocktailuri ”Honey Deuce” - băutura devenită simbol al Openului American, o limonadă de zmeură cu vodkă și bucăți de pepene galben Honeydew.
Doar din vânzarea acestui cocktail, în cadrul US Open 2025, americanii au totalizat vânzări de peste 20 de milioane de dolari, scrie Joe Pompliano.
Mulți dintre fanii tenisului au avut reacții puternice când au văzut că un cocktail ”Honey Deuce” ajunge la prețul de 23 de dolari, dar și că anumite vedete au plătit zeci de mii de dolari și chiar peste $100,000 pentru a se caza, pe durata US Open, în apartamentele de lux amenajate în interiorul Arenei Arthur Ashe, cel mai mare stadion de tenis din lume.
Din suma totală a veniturilor încasate de US Open, jucătorii primesc, sub formă de cecuri, 14 procente.
Sorana Cîrstea, de două ori în săptămâna a doua de concurs, la US Open, în ultimii patru ani
Calificată în sferturile US Open, în 2023, Sorana Cîrstea a fost oprită de Jessica Pegula, în încercarea sa de a repeta acea performanță, în acest an.
Cîrstea a depășit-o entuziasmant pe dubla finalistă de Grand Slam, Jasmine Paolini, în turul trei al US Open 2026, înainte de a fi eliminată de americanca Pegula.
În 2015, Simona Halep a jucat semifinală în Openul American, sfârșind învinsă de jucătoarea care avea să câștige trofeul, italianca Flavia Pennetta.