US Open 2026 s-a încheiat avându-i câștigători pe Elena Rybakina și Alexander Zverev, două nume care nu spun prea mult publicului american, dar acest aspect nu i-a oprit pe organizatori să bifeze noi recorduri.

Turneul a avut, în total, 1,144,562 de spectatori, cu 9% mai mulți decât cei înregistrați la ediția din 2025, iar biletele au fost cu 33% mai scumpe, un tichet de acces la finalele individuale ajungând să coste, în acest an, $534, în medie, notează Forbes.

US Open a ajuns la profituri de peste $300 de milioane, în 2025

Succesul uriaș al turneului de mare șlem de la Flushing Meadows este confirmat și de raportul financiar oficializat al ediției 2025.

Huddle Up notează că profitul US Open a ajuns, în 2025, la suma de $313,3 milioane, totalul veniturilor încasate depășind pragul de $637,9 milioane, de-a lungul evenimentului de trei săptămâni.

Suma este așteptată să fie mai mare, în cazul US Open 2026, prima ediție organizată sub îndrumarea fostului director al Openului Australiei, Craig Tiley, unul dintre cei mai apreciați lideri, la acest capitol, în lumea tenisului.