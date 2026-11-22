„Câinii” au pierdut primele puncte pe teren propriu în acest sezon și au ratat astfel șansa de a reveni pe primul loc în Superliga.

Dinamo va juca pe Arena Națională!

După meci, Andrei Nicolescu a criticat dur problemele de infrastructură din fotbalul românesc și a explicat că echipa a fost nevoită să caute soluții în afara Bucureștiului, după ce Arena Națională a devenit temporar indisponibilă pentru remedierea gazonului.

Oficialii dinamoviști au încercat să obțină și variantele Târgoviște și Voluntari, însă nu au primit acordul pentru disputarea meciului.

„Din fericire, am reușit să semnăm contractul pentru Arena Națională. Avem un contract semnat, nu doar un contract-cadru, avem contractul pentru meci”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Revenind la clasament, Dinamo ocupă locul #2 la momentul redactării acestui articol, cu 33 de puncte în cont, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, dar cu un meci în plus disputat.