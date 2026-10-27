Gala Balonului de Aur a avut loc luni, 26 octombrie. Decernarea trofeelor s-a petrecut în premieră în afara Franței, de această dată, o dată cu aniversarea a 70 de ani de la prima distincție, ținându-se la Londra.

Postarea făcută de Tottenham în miez de noapte, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

Harry Kane a obținut prima poziție în ierarhia trofeului. Așa cum era de așteptat, atacantul a mulțumit tuturor cluburilor care l-au format, printre acestea numărându-se și Tottenham.

Atacantul a adunat 435 de meciuri, a marcat 280 de goluri și a contribuit cu 63 de pase decisive la formația din Londra, fiind astfel o adevărată legendă a clubului. În ciuda cifrelor foarte bune, niciun trofeu nu a fost cucerit alături de Spurs.

În ciuda lipsei trofeelor, Tottenham a venit, la scurt timp după ce Harry Kane a primit distincția, cu un mesaj de felicitare. Mai exact, pe contul oficial de X, londonezii au postat o fotografie cu atacantul, mesajul alăturat fiind: „Felicitări, Harry Kane! Unul dintre noi!”.