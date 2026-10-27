Postarea făcută de Tottenham în miez de noapte, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

Postarea făcută de Tottenham în miez de noapte, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur Fotbal extern
SPORT.RO
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Harry Kane a primit Balonul de Aur.

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Gala Balonului de Aur a avut loc luni, 26 octombrie. Decernarea trofeelor s-a petrecut în premieră în afara Franței, de această dată, o dată cu aniversarea a 70 de ani de la prima distincție, ținându-se la Londra.

Postarea făcută de Tottenham în miez de noapte, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

Harry Kane a obținut prima poziție în ierarhia trofeului. Așa cum era de așteptat, atacantul a mulțumit tuturor cluburilor care l-au format, printre acestea numărându-se și Tottenham.

Atacantul a adunat 435 de meciuri, a marcat 280 de goluri și a contribuit cu 63 de pase decisive la formația din Londra, fiind astfel o adevărată legendă a clubului. În ciuda cifrelor foarte bune, niciun trofeu nu a fost cucerit alături de Spurs.

În ciuda lipsei trofeelor, Tottenham a venit, la scurt timp după ce Harry Kane a primit distincția, cu un mesaj de felicitare. Mai exact, pe contul oficial de X, londonezii au postat o fotografie cu atacantul, mesajul alăturat fiind: „Felicitări, Harry Kane! Unul dintre noi!”.

Clasamentul final de la Balonul de Aur

  • 1. Harry Kane
  • 2. Kylian Mbappe
  • 3. Lamine Yamal
  • 4. Rodri
  • 5. Lionel Messi
  • 6. Khvitcha Kvaratskhelia
  • 7. Ousmane Dembele
  • 8. Erling Haaland
  • 9. Michael Olise
  • 10. Fabian Ruiz
  • 11. Jude Bellingham (Real Madrid)
  • 12. Pau Cubarsi (Barcelona)
  • 13. Achraf Hakimi (PSG)
  • 14. Vitinha (PSG)
  • 15. Declan Rice (Arsenal)
  • 16. Ferran Torres (PSG)
  • 17. Vinicius (Real Madrid)
  • 18. Marc Cucurella (Real Madrid)
  • 19: Joao Neves (PSG)
  • 20. Willian Pacho (PSG)
  • 21. Gabriel (Arsenal) 
  • 22. Lautaro Martinez (Inter Milano)
  • 23. Nuno Mendes (PSG)
  • 24. Luis Diaz (Bayern Munchen)
  • 25. Marquinhos (PSG)
  • 26. Dayot Upamecano (Bayern Munchen)
  • 27. Bruno Fernandes (Manchester United)
  • 28. Julian Quinones (Al-Qadisiyah)
  • 29. Willian Saliba (Arsenal)
  • 30. Sadio Mane (Al-Nassr)
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