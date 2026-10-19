Omul acuzat că i-a luat insula poate fi noul președinte al Braziliei

Richarlison, starul lui Tottenham, l-a acuzat pe senatorul brazilian Flavio Bolsonaro că l-a deposedat de proprietatea Insulei Angra dos Reis, situată pe Costa de Verde din statul Rio de Janeiro. Fotbalistul spune că a cumpărat proprietatea în 2021 și a investit aproximativ 1.75 milioane de euro în reabilitatea sa, apoi a fost asaltat de oferte de vânzare de către candidatul la președinția Braziliei. Bolosnaro care a câștigat primul tur al alegerilor din 2026 (47.03%, urmând să-l înfrunte în turul secund pe socialistul Lula da Silva (80 de ani / 45.16%), pe 25 octombrie. Cum nu a acceptat oferta, ar fi fost deposedat cu forța de proprietate.

"Nu am vrut să-i vând insula. Pentru că nu am vrut, acei tipi au profitat de situație în instanță. Rezolvam actele pentru proprietatea asupra insulei și au spus că va dura luni sau chiar ani pentru a rezolva problema.

Flavio Bolsonaro și tipul ăsta, Willer Tomaz, s-au dus acolo și, în 24 de ore, au pus stăpânire pe insulă. Aici a eșuat sistemul judiciar. Tipii ăia au luat insula fără să cheltuiască niciun ban, din câte știu eu. Am cheltuit în jur de 10 milioane de reali acolo și nu am primit nimic", a acuzat fotbalistul într-o postare pe rețelele sociale.

Flavio Bolsonaro este fiul fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro

Politicianul este fiul lui Jair Bolsonaro (71 de ani), fostul președinte al țării sud-americane între 2019 și 2023. În septembrie 2025, Bolsonaro senior a fost condamnat la 27 de ani și 3 luni de închisoare cu executare de către Curtea Supremă Federală a Braziliei, pentru o tentativă de lovitură de stat, după scrutinul prezidențial din 2022.

Richarlison (29 de ani) a evoluat la echipele America Mineiro (2015-2016), Fluminense (2016-2017), Watford (2017-2018), Everton (2018-2022) și Tottenham Hotspur (2022-2026). Are 54 de meciuri și 20 de goluri pentru naționala Braziliei, iar în palmaresul său se găsesc Primeira Liga (2016), Taca Guanabara (2017), o finală de Europa League (2024-2025), Copa America (2019), aurul la Jocurile Olimpice (2020), IFFHS Olympic Player of the Tournament (2020) și FIFA World Cup Goal of the Tournament (2022). În 2026 a obținut cetățenia britanică și are o avere estimată la 35-42 de milioane de euro.

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