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Roberto De Zerbi, pe val în Premier League! Trofeul câștigat de antrenorul lui Tottenham

Tottenham a suferit enorm în ultimul sezon, în condițiile în care fosta formație a lui Radu Drăgușin s-a salvat de la retrogradare pe finalul stagiunii, West Ham picând în cele din urmă în eșalonul secund.

Cum echipa din Londra nu se ridica la nivelul așteptărilor, pe banca tehnică a fost instalat Roberto De Zerbi, tehnician apreciat din momentul în care activa la Brighton.

Deși începutul a fost unul dificil, prezența italianului începe să își facă prezența. Sezonul în curs a început cu două înfrângeri și tot atâtea remize, însă ceea ce a urmat i-a încântat pe suporteri.

În luna octombrie, Tottenham, cu Roberto De Zerbi la cârma, a câștigat trei partide (2-0 vs. Crystal Palace, 2-0 vs. Chelsea, 3-1 vs. Coventry) și a înregistrat un egal (1-1 vs. Manchester United).

În urma rezultatelor din octombrie, tehnicianul italian a primit trofeul de „Antrenorul Lunii” în Premier League, campionat ce se vede la VOYO.