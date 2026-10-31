150.000.000 de € pentru transferul verii următoare în Premier League!

Conform jurnalistului sportiv Gianluca Di Marzio, Arsenal și Tottenham au pus ochii pe atacantul turc al lui Juventus, Kenan Yildiz, cotat de site-urile de specialitate la 75 de milioane de euro.

Cele două cluburi ar fi gata să ofere peste 100 de milioane de euro pentru serviciile vârfului, apreciat însă de ”Bătrâna Doamnă” la mult mai mult decât atât: 150 de milioane!

”Arsenal și Tottenham Hotspur sunt interesate de transferul atacantului lui Juventus, Kenan Yildiz, în vara anului viitor.

Ambele cluburi au cerut informații despre prețul jucătorului și erau pregătite să ofere peste 100 de milioane de euro, în cazul în care Juventus ar fi fost de acord să îl vândă.

Juventus ar putea solicita aproximativ 150 de milioane de euro în schimbul internaționalului turc, iar Arsenal este considerată favorită pentru realizarea transferului, dacă gruparea italiană va decide să îl vândă”, a scris Transfer News Live.