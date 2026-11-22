FC Bihor - CFC Argeș se joacă pe Stadionul "Iuliu Bodola"

FC Bihor este liderul surpriză din Grupa C a actualei ediții a Cupei României. Formația antrenată de Erik Lincar a trecut în calificări de Crișul Sântandrei (3-0 / turul 3) și FCV Farul Constanța (1-0 / play-off), iar în faza principală a competiției a învins pe FK Csikszereda Miercurea Ciuc (2-1) și a remizat cu Corona Brașov (2-2). "Roș-albaștrii" au nevoie de o victorie în ultima etapă sau de o remiză și de rezultate favorabile în celelalte întâlniri, pentru a se califica în faza sferturilor de finală, unde poate da peste una din echipele din Grupa D (FC Dinamo, CSU Craiova sau FC Voluntari).

Primăria Oradea a început lucrările de montare a unei instalații temporare de iluminat, care va permite desfășurarea partidei în nocturnă, pentru ca FC Bihor să găzduiască acasă meciul cu CFC Argeș. Bihorenii au mai folosit această metodă, în sezonul 2023-2024, când au pierdut pe teren propriu cu FCSB (0-2) și au remizat cu FC Dinamo (1-1).

FC Bihor Oradea este un club fondat în 1958 și reînființat în 2022. Echipa nu a reușit niciodată să atingă faza semifinalelor Cupei României, dar a ajuns de două ori în sferturile de finală ale competiției (1977-1978, 0-3 cu FCM Galați / 2001-2002, 0-5 cu FC Rapid București). Fanii echipei însă consideră că echipa lor este continuatoarea formației Club Atletic Oradea (CAO), care are în palmares titlul de campioană în Divizia A (1948-1949 / + locuri secunde - 1923-1924, 1934-1935), Cupa României (1956 / + finală 1955) și prima divizie din Ungaria (Nemzeti Bajnokság I, 1943-1944 / + loc secund - 1942-1943).

Clasamentul din Grupa C a Cupei României 2026-2027:

1. FC Bihor - 4 puncte (golaveraj 4-3)

2. FCSB - 3 puncte (golaveraj 5-1)

3. FK Csikszereda M. Ciuc - 3 puncte (golaveraj 3-2)

4. Gloria Bistrița - 3 puncte (golaveraj 1-2)

5. CFC Argeș - 3 puncte (golaveraj 3-5)

6. Corona Brașov - 1 punct (golaveraj 2-5)

Meciurile care se vor disputa în ultima etapă a fazei grupelor:

FCSB - FK Csikszereda (1 decembrie / 20:00 / Stadion "Steaua", București)

FC Bihor - CFC Argeș (1 decembrie / 20:00 / Stadion "Iuliu Bodola", Oradea)

Corona Brașov - Gloria Bistrița (1 decembrie / 20:00 / Stadion "Carpați", Brașov)

Foto - FC Bihor Oradea (FB)