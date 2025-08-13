Cristian Romero a fost numit căpitan al echipei Tottenham, în locul lui Son Heung-min, transferat la începutul lunii august la Los Angeles FC, a anunţat miercuri clubul londonez, înainte de Supercupa Europei împotriva Paris Saint-Germain.

„Am avut o discuţie fructuoasă cu Romero şi el va fi căpitanul nostru”, a declarat noul antrenor al echipei Tottenham, Thomas Frank, pe site-ul oficial al clubului.

Fundaşul central argentinian în vârstă de 27 de ani, vicecăpitan de doi ani, este succesorul atacantului sud-coreean Son, care a plecat să joace în MLS după zece ani petrecuţi la Spurs.

