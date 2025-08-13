OFICIAL Tottenham și-a desemnat noul căpitan după plecarea lui Son! Ce a declarat fundașul central

Alexandru Hațieganu
Lider nou la echipa lui Radu Drăgușin.

Cristian Romero a fost numit căpitan al echipei Tottenham, în locul lui Son Heung-min, transferat la începutul lunii august la Los Angeles FC, a anunţat miercuri clubul londonez, înainte de Supercupa Europei împotriva Paris Saint-Germain.

„Am avut o discuţie fructuoasă cu Romero şi el va fi căpitanul nostru”, a declarat noul antrenor al echipei Tottenham, Thomas Frank, pe site-ul oficial al clubului.

Fundaşul central argentinian în vârstă de 27 de ani, vicecăpitan de doi ani, este succesorul atacantului sud-coreean Son, care a plecat să joace în MLS după zece ani petrecuţi la Spurs.

Romero a purtat banderola în finala Ligii Europa din mai, înainte ca Son să intre în joc în repriza a doua.

Tottenham s-a impus cu 1-0 în faţa lui Manchester United, punând capăt unei perioade de 17 ani fără trofee. Jucătorul s-a declarat fericit să ocupe această poziţie în sezonul viitor.

„Astăzi începe un nou sezon. Sunt foarte fericit să port banderola de căpitan”, a scris el pe reţelele de socializare. „Sper să-mi scriu numele în istoria clubului şi să câştig trofee”, a mărturisit el, conform news.ro.

Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, întâlneşte echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul pentru Supercupa Europei, care este programat, în această seară, la ora 22.00, pe stadionul Friuli din Udine.

La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat, care va fi însă prezent în lotul lui Spurs pentru Supercupa Europei.

