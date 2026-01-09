Arsenal și Liverpool au remizat, scor 0-0, într-un meci lipsit de faze clare de poartă. Deși au jucat pe teren propriu și aveau șansa de a se distanța în fruntea clasamentului, „Tunarii” nu au reușit să profite de noul pas greșit făcut de Manchester City, 1-1 cu Brighton.



Seria de cinci victorii consecutive ale „tunarilor” în campionat s-a oprit, însă echipa lui Mikel Arteta rămâne lider, cu 49 de puncte, la șase lungimi de City și Aston Villa. Liverpool este pe locul 4, cu 35 de puncte.



Cea mai mare ocazie a partidei le-a aparținut oaspeților, în minutul 27. După o neînțelegere între David Raya și William Saliba, Conor Bradley a încercat un lob de la distanță, dar mingea a lovit bara transversală. Cody Gakpo nu a reușit să fructifice nici faza secundă.



Liverpool nu a avut niciun șut pe poartă pentru prima dată în 16 ani



Arsenal a controlat posesia în prima repriză, cu aproximativ 60%, și a mutat jocul aproape constant în jumătatea adversă, însă fără a crea pericol real.



După pauză, Liverpool a schimbat registrul și a avut mai mult balonul, ajungând la nici mai mult, nici mai puțin de 65% posesie. „Cormoranii” au dominat clar și la capitolul pase în treimea ofensivă.



Cu toate acestea, trupa lui Arne Slot a încheiat meciul fără niciun șut pe poartă, o situație care nu s-a mai întâmplat într-un meci de Premier League din martie 2010!

