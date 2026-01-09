ANALIZĂ „Kriptonita” lui Mikel Arteta. Tot ce trebuie să știm după Arsenal - Liverpool 0-0

Ionut Stoica
Derby-ul etapei a 21-a din Premier League, transmis în exclusivitate pe VOYO, s-a încheiat fără goluri pe Emirates. 

ArsenalArne SlotMikel ArtetaLiverpoolPremier League
Arsenal și Liverpool au remizat, scor 0-0, într-un meci lipsit de faze clare de poartă. Deși au jucat pe teren propriu și aveau șansa de a se distanța în fruntea clasamentului, „Tunarii” nu au reușit să profite de noul pas greșit făcut de Manchester City, 1-1 cu Brighton. 

Seria de cinci victorii consecutive ale „tunarilor” în campionat s-a oprit, însă echipa lui Mikel Arteta rămâne lider, cu 49 de puncte, la șase lungimi de City și Aston Villa. Liverpool este pe locul 4, cu 35 de puncte.

Cea mai mare ocazie a partidei le-a aparținut oaspeților, în minutul 27. După o neînțelegere între David Raya și William Saliba, Conor Bradley a încercat un lob de la distanță, dar mingea a lovit bara transversală. Cody Gakpo nu a reușit să fructifice nici faza secundă.

Liverpool nu a avut niciun șut pe poartă pentru prima dată în 16 ani

Arsenal a controlat posesia în prima repriză, cu aproximativ 60%, și a mutat jocul aproape constant în jumătatea adversă, însă fără a crea pericol real. 

După pauză, Liverpool a schimbat registrul și a avut mai mult balonul, ajungând la nici mai mult, nici mai puțin de 65% posesie. „Cormoranii” au dominat clar și la capitolul pase în treimea ofensivă. 

Cu toate acestea, trupa lui Arne Slot a încheiat meciul fără niciun șut pe poartă, o situație care nu s-a mai întâmplat într-un meci de Premier League din martie 2010!

Viktor Gyokeres, invizibil. Arne Slot este coșmarul lui Arteta

Viktor Gyokeres a avut o seară extrem de discretă. Atacantul suedez a fost schimbat în minutul 64, după ce atinsese mingea de doar opt ori, cel mai mic număr de baloane jucate de el într-un meci oficial pentru Arsenal în care a stat pe teren cel puțin 20 de minute, informează OPTA. Înlocuitorul său, Gabriel Jesus, a avut mai multe atingeri în doar 26 de minute.

Finalul a adus și cea mai mare șansă a gazdelor, dar Gabriel Magalhaes a ratat din câțiva metri, la colțul lung, după un corner excelent executat de Declan Rice.

Remiza scoate din nou în evidență „kriptonita” lui Mikel Arteta. Antrenorul lui Arsenal rămâne fără victorie în duelurile cu Arne Slot, bilanțul fiind de trei egaluri și o înfrângere, olandezul fiind singurul tehnician care nu a pierdut în primele patru confruntări directe cu spaniolul. Mai mult, Arsenal nu a reușit să marcheze în campionat decât de două ori în ultimele 32 de etape, ambele meciuri fiind contra lui Liverpool pregătit de Slot.

În etapa următoare, Arsenal se deplasează pe terenul celor de la Nottingham Forest, în timp ce Liverpool va primi vizita penultimei clasate, Burnley.

Clasamentul primului eșalon fotbalistic englez poate fi urmărit mai jos:

Clasamente oferite de Sofascore
