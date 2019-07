Kolasinac, reactie FABULOASA dupa ce a devenit eroul lui Arsenal! Ce a postat pe net. FOTO

Sead Kolasinac s-a confruntat cu hotii care voiau sa-l jefuiasca pe colegul sau, Mesut Ozil.

Bosniacul Sead Kolasinac a devenit eroul neinfricat al celor de la Arsenal, dupa ce l-a aparat pe Mesut Ozil de o tentativa de jaf armat. Incidentul s-a petrecut chiar in fata casei sale, cand jucatorul se afla intr-o masina condusa de Ozil. Kolasinac a coborat din masina si s-a confruntat cu hotii, iar cei doi s-au adapostat apoi intr-un restaurant turcesc din zona.

Fanii lui Arsenal il propun apoi pe Kolasinac pentru noul capitan al echipei, mai ales ca vechiul capitan, Koscielny a parasit echipa in aceasta vara.

Quand Sead Kolašinac affronte des agresseurs voulant voler la voiture de Mesut Özil ???? pic.twitter.com/DPj3FknDll — Vines Foot (@vinesfoot) July 26, 2019

Kolasinac, prima reactie online: Cred ca suntem bine!

Sead Kolasinac a postat pe Twitter prima reactie in urma incidentului de aseara. "Cred ca suntem bine", a scris el, alaturi de un emoji al unui pumn. In poza atasata de Kolasinac este si Ozil, care zambeste linistit dupa ce a scapat teafar. Si sotia mijlocasului german se afla in masina.