Imagini INCREDIBILE sub ochii lui Mourinho! Son si Lloris au sarit la BATAIE! Portarul francez, tinut de coechipieri 

Echipa lui Mourinho a castigat prin autogolul lui Keane, insa la pauza situatia putea degenera cu adevarat! Hugo Lloris si Son Heung-min au sarit sa se bata si a fost nevoie ca coechipierii lor sa intervina si sa ii desparta.

Portarul s-a indreptat furios catre atacantul coreean. Totul ar fi pornit de la frustrarea lui Lloris dupa o ocazie a lui Everton la care Son nu si-a urmarit adversarul.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time ???? pic.twitter.com/jjVeKy36AR