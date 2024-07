Tottenham și-a găsit noul Son Heung-min! Are 18 ani, e sud-coreean și deja rupe plasele

Clubul londonez a anunțat dumincă, 28 iulie, că a ajuns la un acord pentru a-l semna pe tânărul sud-coreean Yang Min-hyuk de la Gangwon FC. În vârstă de doar 18 ani, Yang promite să fie o vedetă în devenire și este deja considerat noul Son Heung-min de către fanii clubului.

Yang, internațional de tineret pentru Coreea de Sud, a impresionat în K League, unde a marcat opt goluri în 25 de meciuri pentru formația Gangwon. Prima sa reușită a venit în martie și a devenit cel mai tânăr marcator din liga coreeană din ultimii 11 ani. Performanțele sale remarcabile nu au trecut neobservate și au atras atenția clubului din Premier League.

Transferul lui Yang la Tottenham va fi oficializat în ianuarie 2025, când tânărul fotbalist va părăsi Gangwon și se va alătura echipei londoneze într-un contract ce se va întinde până în anul 2030. Acesta va deveni al treilea jucător coreean care evoluează pentru Spurs, urmându-i pe actualul căpitan Son Heung-min și pe fostul fundaș Lee Young-pyo, care a jucat pentru club între anii 2005 și 2008.

We are delighted to announce that we have reached agreement to sign Yang Min-Hyeok from Gangwon FC, subject to work permit and international clearance.

He will join us in January 2025.

Welcome to Tottenham, Yang ????