Hugo Lloris a părăsit oficial Tottenham pentru a se alătura clubului Los Angeles FC din MLS. Portarul francez s-a angajat până în iunie 2024, cu opţiuni până în 2025 şi 2026.

"Lloris va ocupa un loc pe lista internaţională după ce va primi viza P1 şi certificatul internaţional de transfer (ITC)", a anunţat clubul american.

"Hugo este, fără îndoială, cel mai de succes portar al generaţiei sale şi un învingător dovedit. Suntem extrem de încântaţi că Hugo a ales LAFC pentru următoarea etapă a carierei sale ilustre", a declarat John Thorrington, copreşedinte şi director general al LAFC, potrivit news.ro.

Francezul, care şi-a anunţat retragerea din echipa naţională la 10 ianuarie, va fi la prima sa apariţie în Major League Soccer (MLS), după ce anterior a jucat în Ligue 1 cu Nice (78 de meciuri) şi Lyon (202 meciuri) şi în Premier League cu Tottenham (444 de meciuri).

We can confirm that Hugo Lloris will depart the Club on a permanent transfer to MLS side Los Angeles FC.

After 447 appearances for us and establishing himself as a modern day great, we wish Hugo all the very best for the future ????